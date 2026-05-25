Petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyon ve faiz endişelerinin artmasına sebep olurken; tahvil getirilerindeki yükseliş, ihtiyaç finansmanı oranlarına da yansıdı. 25 Mayıs haftasında katılım bankaları tarafından sunulan en düşük ihtiyaç finansmanı oranı %3,99 olarak öne çıkıyor. 150 bin TL finansmanın geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri, enflasyon ve faiz endişelerinin artmasını beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda tahvil getirileri hızla yükselişe geçerken, benzer eğilim Türkiye’de de yaşanıyor. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi geçen hafta %44,80 seviyesini test etti ve son 1 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

EN UCUZ İHTİYAÇ FİNANSMANI

Enflasyonist baskılar ve tahvil getirilerindeki bu artış, mevduat/kâr payı getirileri ile birlikte tüketici finansmanı oranlarında da yükselişe sebep oluyor. Faizsiz finans prensiplerine göre faaliyet gösteren katılım bankalarında da “ihtiyaç finansmanı” oranlarında artışlar gözlemleniyor. 12 ay vadede en düşük ihtiyaç finansmanı oranı, 25 Mayıs 2026 itibarıyla %3,99 olarak öne çıktı.

BANKA BANKA ORANLAR

Katılım bankaları tarafından 12 ay vade ile sunulan ihtiyaç finansmanı kâr oranları şöyle sıralanıyor:

Katılım Bankası K â r Oranı Dünya Katılım %3,99 Ziraat Katılım %4,00 Albaraka %4,00 Vakıf Katılım %4,03 Türkiye Finans %4,05 Kuveyt Türk %4,11

150 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

150 bin TL ihtiyaç finansmanı için en düşük orana göre örnek geri ödeme tablosu ise şu şekilde:

Finansman tutarı 150 bin TL Finansman vadesi 12 ay Finansman oranı %3,99 Aylık taksit 17 bin 103 TL Toplam geri ödeme 206 bin 96 TL

DİKKATLER ENFLASYONDA

Piyasalarda mayısın son haftasında Kurban Bayramı tatili sebebiyle işlemler 1,5 gün sürecek. Salı günü öğleden sonra tatil başlayacak ve iç piyasa takvimine göre mayıs da tamamlanmış olacak.

Dikkatler, gelecek hafta 3 Haziran’da açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrilecek. Piyasada mayıs TÜFE’nin %2’nin altında kalabileceğine dair beklentiler öne çıkarken; tahminlere paralel bir verinin, yüksek gelen mart ve nisan enflasyonun ardından moral verebileceği ifade ediliyor.

PİYASALARDA BEKLENTİLER

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonlar risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalarda ağırlıklı olarak ABD-İran hattındaki gelişmeler ve siyasi haber akışları takip ediliyor. Orta Doğu’da somut ilerleme ve petrolde geri çekilme risk iştahını destekleyebilir” görüşüne yer verildi.

Analizde, Türkiye piyasalarında gelecek dönemde tahvil faizleri, kredi risk primi ve enflasyon beklentilerinin seyrinin kritik önem taşıdığı ifade edildi.