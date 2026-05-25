Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve İran’ın “bir anlaşmaya yaklaştığı” yönündeki gelişmelerin ardından haftaya sert düşüşle başladı. Cuma gününü 104 doların üzerinde tamamlayan petrol, bugünkü ilk işlemlerde 94,75 dolara kadar geriledi. Varil fiyatının 4 hafta sonra 100 doların altına gerilemesi ve son 1 ayın dibini görmesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapıyor. Orta Doğu’da artan iyimserlikle birlikte petrol fiyatlarında son günlerin en sert düşüşlerinden biri yaşanıyor. Cuma günü 104,25 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 94,75 dolara kadar geriledi.

Akaryakıt için iyi haber! Petrol sert düşüşle 100 doların altında

1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Son 1 ayın en dip seviyelerini gören petrol, TSİ 06:00 itibarıyla 95,60 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı. 24 Nisan işlemlerinin ardından ilk defa kritik 100 dolar seviyesinin altına da sarkan petroldeki iyimserlik, “Orta Doğu’da bir anlaşmanın yaklaştığına” dair gelen sinyallerden destek buldu.

ABD’DEN AÇIKLAMALAR

Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve İran'ın, “Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir barış anlaşmasını” konusunda büyük ölçüde müzakere ettiklerini söylemesi, bölgede umutları yeniden artırdı. ABD basınında ise “ilk etapta Hürmüz Boğazı'nın 60 gün açılacağı” yönünde haberler yer aldı.

İRAN’DAN AÇIKLAMALAR

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bölgede istikrarsızlık niyetinde olmadıklarını belirterek, “nükleer silah” hedeflerinin olmadığını ve bu konuda uluslararası kamuoyuna güvence verebileceklerini ifade etti.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Taraflardan gelen pozitif açıklamalara karşılık kritik bazı konularda anlaşmazlıkların devam ettiği de belirtiliyor. Trump’ın pazar günü “İran'la herhangi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini” söylemesine atıfta bulunan analistler “Bu açıklamalar, piyasada temkinli duruşu da beraberinde getirerek petrolde daha hızlı düşüşün şimdilik önüne geçmiş gibi gözüküyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

AKARYAKIT İÇİN İYİ HABER

Petrol fiyatlarının haftalar sonra 100 doların altına gerilemesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatları için indirim beklentileri artmaya başladı. Sektör temsilcileri de 100 doların altında kalıcılık sağlanması halinde, bunun “indirim” şeklinde pompaya yansıyabileceğini öngörüyor.

CUMA GÜNÜ İNDİRİM GELMİŞTİ

Son olarak motorin fiyatına cuma günü indirim gelmiş ve İstanbul Avrupa yakasında litre fiyatı 67,02 TL’ye kadar gerilemişti. Benzin ise bugün itibarıyla yine İstanbul Avrupa yakasında 65,11 TL’den fiyatlanıyor.

