Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Andre Onana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor defterini kapattı. Kamerunlu kalecinin “Görev tamamlandı” sözleri bordo-mavili taraftarlarda büyük merak uyandırdı.

Andre Onana, Trabzonspor macerasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla noktaladı. Bordo-mavili kulübün sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor kariyeri boyunca kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.



Onana, Trabzonspor'da kalacak mı? Kamerunlu kaleci mesaj yayımladı

Trabzonspor’a gelişi büyük ses getiren Kamerunlu kaleci, taraftarlar tarafından önemli bir transfer olarak değerlendirilmişti. Deneyimi ve uluslararası kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun, sezonun tamamlanmasının ardından bordo-mavili kulüple yollarını ayıran Onana, sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımıyla Trabzonspor taraftarlarına teşekkür etti.

"GÖREV TAMAMLANDI"

Paylaşımında "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Her şeyin en iyisini Trabzonspor’a diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kalecinin geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kariyerine Avrupa’da devam etmesi bekleniyor.

