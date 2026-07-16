Çanakkale'deki 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'ün "Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" açıklaması gündem oldu. Görür'ün sözlerine Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Demirtaş'tan sert tepki geldi.

Dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşımda bulundu.

"TEZ ZAMANDA KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ"

X hesabından açıklama yapan Görür, bölgedeki tektonik hareketliliğe dikkat çekti. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda gerilimin devam ettiğini belirten uzman isim, şu ifadeleri kullandı:

"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

NACİ GÖRÜR'E ÇOK SERT TEPKİ

Görür'ün Marmara depremine ilişkin "tez zamanda bekliyoruz" sözlerine Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş'tan çok sert tepki geldi. Demirtaş, Görür’ün açıklamasında işaret ettiği Marmara'nın kuzey kolu ile 3,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği bölge arasında "doğrudan bir bağlantı kurulamayacağını" savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Demirtaş, "Midilli batısındaki 3.9'luk deprem ile 300 km uzaklıktaki kuzey kol arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz? Trajikomik bir açıklama" dedi.

"NE ALAKA? KEL ALAKA"

"Deprem bilimi bu kadar UCUZ olamaz" diyen Demirtaş, "Tez zamanda deprem bekliyoruz dediği Marmara kuzey kolu Kumburgaz-Adalar segmenti (segmantasyon da doğru değil) ile 3.9 depreminin olduğu Skyros-Edremit havzası arasında 280-300 km var. Ne ALAKA? KEL ALAKA" ifadelerini kullandı.

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