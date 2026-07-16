FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda Litvanya'yı mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdıran Türkiye U20 Erkek Basketbol Milli Takımı, ev sahibi Slovenya karşısında yarı final bileti arayacak. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı izleme bilgileri basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımımız, FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Litvanya engelini 67-61'lik skorla aşarak çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, turnuvanın ev sahibi Slovenya ile karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye-Slovenya U20 basketbol maçının yayın bilgileri ve mücadeleye dair merak edilenler...

TÜRKİYE-SLOVENYA U20 BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Slovenya arasındaki FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması, 16 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Arena Stozice'de oynanacak. Karşılaşma, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Fransa'ya mağlup olduktan sonra Almanya'yı yenerek moral buldu, son maçta İtalya'ya kaybetmesine rağmen son 16 turunda Litvanya'yı 67-61 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye-Slovenya U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Çeyrek final mücadelesi

TÜRKİYE-SLOVENYA U20 BASKETBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Slovenya U20 karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, FIBA Basketball'ın resmi YouTube kanalındaki canlı yayın üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

Karşılaşma, FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek final turunun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor. Kazanan takım yarı finale yükselerek madalya mücadelesini sürdürürken, kaybeden ekip klasman maçlarına devam edecek. Slovenya grup aşamasını namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükselirken, Türkiye ise Litvanya galibiyetiyle son sekiz takım arasına adını yazdırdı

20 YAŞ ALTI ÜMİT ERKEK MİLLİ TAKIMI KADRO

Kaan Onat

Ömer Kutluay

Ege Demir

Berkay Dönmez

Demir Doğan

Mert Efe Demirel

Ege Özçelik

Batın Tuna

Arda Candan

Demircan Demir

Emir Arda Sivas

Yiğit Hamza Mestoğlu

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