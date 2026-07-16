Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşında ve 2.13 m boyundaki ABD’li pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, son olarak Rusya'nın Unics Kazan takımında forma giyen 2000 doğumlu Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi’nde Michigan State forması giyen Bingham Jr., 2023-24 sezonunda Hapoel Haifa ile anlaştı. Hapoel Holon döneminin ardından Kasım 2024’te Hapoel Tel Aviv’e transfer olan Amerikalı uzun, 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 2025-26 sezonunda VTB Ligi ekiplerinden Unics Kazan ile anlaşan Bingham Jr., Rusya temsilcisi ile 54 maçta 15.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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