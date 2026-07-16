Fenerbahçe transferi duyurdu: ABD’li pivot imzayı attı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşında ve 2.13 m boyundaki ABD’li pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
- Bingham Jr., 2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi’nde Michigan State forması giydi.
- 2023-24 sezonunda Hapoel Haifa ile anlaştı, ardından Hapoel Holon döneminin ardından Kasım 2024’te Hapoel Tel Aviv’e transfer oldu.
- 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı.
- 2025-26 sezonunda VTB Ligi ekiplerinden Unics Kazan ile anlaştı.
- Unics Kazan ile 54 maçta 15.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı.
- Fenerbahçe ile 2026-27 sezonundan itibaren mücadele edecek.
Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, son olarak Rusya'nın Unics Kazan takımında forma giyen 2000 doğumlu Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi’nde Michigan State forması giyen Bingham Jr., 2023-24 sezonunda Hapoel Haifa ile anlaştı. Hapoel Holon döneminin ardından Kasım 2024’te Hapoel Tel Aviv’e transfer olan Amerikalı uzun, 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 2025-26 sezonunda VTB Ligi ekiplerinden Unics Kazan ile anlaşan Bingham Jr., Rusya temsilcisi ile 54 maçta 15.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.