İstanbul ve Brüksel'in ortak kültürel mirasını buluşturan "9ème Art Nouveau-Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau" sergisi, Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 26 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul ve Brüksel’in tarihi ortak mirasını çizgi roman çizgileriyle buluşturan “9ème Art Nouveau-Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau” sergisi, İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluştu. Belçika İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla hazırlanan sergi, Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı.

19. asrın sonunda dünyayı kasıp kavuran ve hem Brüksel’in hem de İstanbul’un mimari çehresini değiştiren Art Nouveau (Yeni Sanat) akımı bu defa “9. Sanat” olarak kabul edilen çizgi roman aracılığıyla yeniden yorumlanıyor.

Belçika Çizgi Roman Merkezi adına Mélanie Andrieu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergi, yalnızca tarihi bir dönemi anmakla kalmıyor; her iki ülkede de geniş kitlelerce sevilen çizgi roman sanatı aracılığıyla mirası dinamik tutmayı ve koruma bilincini artırmayı hedefliyor. Sergi, 26 Temmuz tarihine kadar Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecek.

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