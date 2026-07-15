15 Temmuz'un 10. yılında konuşan yönetmenler Nazif Tunç ve İsmail Güneş, Türk sinemasının darbe girişimini güçlü eserlerle anlatamadığını belirterek, sektörün bu konuda önemli bir eksiklik yaşadığını ifade etti.

Sinemacılar 15 Temmuz’un 10. yıl dönümüne dair değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası Sinema Derneği Başkanı ve yönetmen Nazif Tunç, Türk sinema camiasının 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısındaki ilgisizliğine değinerek, “Sinemacılar 15 Temmuz gecesi imtihanı kaybetti ve yaşadıkları sürece yüzlerini yerden kaldıramayacakları bir utançla karşı karşıya kaldı. Bir aydın namusu var, bir de aydın yabancılaşması. Aydın namusu ister muhalif ister inkarcı olsun, memleket dendiğinde akan suları durdurmaktır” dedi.

Yönetmen İsmail Güneş ise bugüne kadar birkaç belgesel ve kısıtlı iş dışında, 15 Temmuz’u sarsıcı bir dille anlatan sinema filmi yapılmadığını söyledi.

Bu problemin sadece 15 Temmuz’la sınırlı olmadığını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

Yüz küsur yıldır andığımız Çanakkale Savaşları, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı’yla ilgili filmlerimiz de pek parlak değil. Yapılanları da izleyici ne hikmetse takip etmiyor. Diğer yandan gerçekleşme imkânı bulanlar da sanat üzerinden değil de daha çok hamaset üzerinden değerlendiriliyor. Filmlerin sarsıcı olabilmesi için hamasetin dayattığı öykülere değil, insanlığın evrensel değerlerini ortaya koyan öykülere yaslanmak gerek.

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