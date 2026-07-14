FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Elebaşı ölen terör örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonlar aralıksız devam ederken, 15 Temmuz'daki ihanet ağı, FETÖ'nün kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Darbe girişimin yaşandığı gece, terör örgütü mensuplarının emniyet, bilişim ve mülki idare yapılanmaları arasında koordineli şekilde hareket ettiği anlaşıldı. Örgütün sözde emniyet sorumlusu Temel Alsancak’ın polislere "Darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin" talimatı verdiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "mahrem sorumlularının", 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin başarıya ulaşması için emniyet, bilişim ve mülki idare yapılanmaları arasında koordineli şekilde hareket ettiği ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o gece yaşananlara ilişkin yeni bilgi ve itiraflar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mahkeme tutanaklarına yansıyan mesajlar, örgütün darbe girişiminin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için sistemli ve koordineli hareket ettiğini gözler önüne serdi. Bu koordinasyonun örneklerinden biri de FETÖ’nün sözde emniyet sorumlusu Temel Alsancak’ın talimatları oldu.

FETÖ, darbeyi böyle kontrol etti! 15 Temmuz'daki 'hainler' ağı

"DARBEYİ GERÇEKLEŞTİREN ASKERLERE KARŞI DİRENMEYİN" TALİMATI

15 Temmuz günü FETÖ mensubu polislere, örgütün sözde emniyet sorumlusu Temel Alsancak’tan bir mesaj iletildi. Mesajda, "Darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın" talimatı verildi.

Söz konusu mesajla FETÖ mensubu polislerin darbeci askerlere karşı direnç göstermemesinin ve darbe girişimine karşı güvenlik güçlerinin müdahalesinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. WhatsApp üzerinden gönderilen talimat, Temel Alsancak’a bağlı olarak faaliyet gösteren mahrem sorumluların sosyal medya paylaşımlarındaki itiraflarla ortaya çıktı.

FETÖ, darbeyi böyle kontrol etti! 15 Temmuz'daki 'hainler' ağı

YAYIN KURULUŞLARINA YÖNELİK BASKINLARI BİLİŞİM YAPILANMASI ORGANİZE ETTİ

FETÖ’nün mahrem yapılanmaları arasındaki koordinasyon yalnızca emniyet yapılanmasıyla sınırlı kalmadı. TRT, TÜRKSAT ve Digiturk gibi yayın kuruluşlarına yönelik baskınları örgütün bilişim yapılanması organize etti. Örgüte bağlı sivil mühendisler, sözde "abilerinin" kontrolünde Ankara ve İstanbul’daki yayın kuruluşlarına yönelik baskınlarda görev aldı. Bu faaliyetlerle halkın bilgi alma kanallarının kontrol altına alınması ve kamuoyunun darbecilerin istediği şekilde yönlendirilmesi amaçlandı.

SELALARI SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR

FETÖ’nün mülki idare yapılanmasında yer alan bazı örgüt mensupları da darbe gecesi kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalıştı. Anadolu’nun farklı bölgelerinde görev yapan bazı FETÖ mensubu mülki idare amirleri, vatandaşları darbe girişimine karşı meydanlara çağıran salaların okunmasını engellemeye ve selaları susturmaya çalıştı. Böylece örgütün farklı yapılanmaları, darbe girişiminin başarıya ulaşması için kendi sorumluluk alanlarında eş zamanlı ve koordineli faaliyet yürüttü.

FETÖ, darbeyi böyle kontrol etti! 15 Temmuz'daki 'hainler' ağı

DARBE SONRASINA YÖNELİK ALGI OPERASYONU PLANI

Örgüt içindeki koordinasyon yalnızca darbe gecesiyle sınırlı kalmadı. FETÖ’nün darbe girişiminin sonrasına ilişkin de çeşitli planlar yaptığı ortaya çıktı. Bu planlardan birini örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda itiraf etti. Ebuseleme Gülen’in açıklamalarına göre, firari FETÖ yöneticileri Adil Öksüz ve Mustafa Özcan tarafından toplanan paralarla 15 Temmuz sonrasında çocuklar ve gençlere yönelik uzun vadeli algı operasyonları planlandı.

Fetullah Gülen’in bizzat verdiği talimatla, Adil Öksüz’ün kontrolünde hareket edecek bir ekibin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bilişim çalışmaları yürütmesi amaçlandı. Adil Öksüz’ün kontrolünde kurulması planlanan ekibin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karalayan, 15 Temmuz darbe girişimini haklı ve "kurtarıcı" bir girişim gibi göstermeyi amaçlayan oyun ve animasyonlar tasarlaması planlandı.

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