Haftanın kitaplarında bu hafta “Napoléon Bonaparte" ve “Peyam-ı Garb Söyleşileri" okurlarını bekliyor.

Haftanın kitaplarında bu hafta iki kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Napoléon Bonaparte

RAKİBİNİN GÖZÜNDEN NAPOLÉON BONAPARTE

Klemens von Metternich, 19. asrın başlarında Avusturya’nın dışişleri bakanı ve başbakanıydı. Avrupa’da krallıkları muhafaza için bir sistem inşa edip Viyana Kongresini hayata geçirdi. Metternich’in 1815’te kurduğu güçler dengesi, I. Dünya Savaşı’na kadar devam etti.

Metternich ittifak ve diplomasi vasıtasıyla çok milletli imparatorlukların yıkılmasını bir asır boyunca engelledi. Onun Napoléon Bonaparte hakkındaki notlarından meydana gelen ve orijinal adı “Über Napoléon Bonaparte” olan eseri ise Timaş Yayınları etiketiyle okura sunuluyor. Metternich, “Napoléon Bonaparte” adlı eserde en büyük rakibinin portresini ele alıyor. Usta politikacı, 1806-1809 yılları arasında Napoléon’un Paris’teki sarayında Avusturya Büyükelçisi olarak vazife yaptığı devre ait hatıralarıyla Fransız hükümdarın yükselişini detaylarıyla anlatıyor. Kitabın ikinci kısmında ise Metternich’in Napoléon hakkındaki görüşleri yer alıyor. Bu bölümde 1813 Dresden Görüşmesi oldukça ilgi çekiyor. Eser, sadece bir devlet adamının hatıralarını değil, bir kıtayı baştan aşağı değiştiren kararların arka planını sunuyor. Kitap uluslararası ilişkiler, diplomasi tarihi, Napoléon dönemi ve Avrupa siyasetinin kökenleriyle ilgilenen herkes için bir kaynak mahiyetinde.

Haftanın kitapları | Napoléon Bonaparte

KÜLTÜR SANATTAKİ MÜHİM MESELELER

Aykut Ertuğrul’un sunduğu ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın misafir olduğu Zeytinburnu Kültür Sanat’taki “Peyam-ı Garb” söyleşileri kitap olarak neşredildi. Eserde, edebiyattan sinemaya, müzikten resme, felsefeden siyasete farklı konulardaki sohbetler yer alıyor. Gündelik hayatın ve modern dünyanın meselelerine de temas ediliyor.

Eser, okurlarını kelimeler, düşünceler ve kavramlar üzerine yeniden düşünmeye; dünyaya daha dikkatli bir bakışla yaklaşmaya davet ediyor. Eserdeki “Çağdaş Sanat Üzerine ve Ötesi” başlıklı ilgi çekici kısımda, Paul Klee’nin kitabı üzerinden güncel sanatın durumu ele alınıyor. Soğuk Savaş döneminde çağdaş sanatın CIA tarafından Sovyetlere karşı nasıl öne çıkarıldığı, yeni sanatçıların parlatılıp eleştirmenlerin nasıl kullandığı anlatılıyor. Aynı zamanda sanatın kara para aklamaktaki rolü de masaya yatırılarak yeni araştırmalara kapı aralayacak fikirler sunuluyor. Ancak eserde İslam dünyasındaki “ıslahatçı” isimlerin düşünce perspektifleri de öne çıkıyor. Eserde, ilgili söyleşilerin video kayıtlarına yönlendiren QR kodları da yer alıyor.

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