Selin vurduğu Bangladeş'te can pazarı! Mülteci kampları sular altında kaldı, 1 milyondan fazla kişi mahsur
Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı. Evleri su altında kalan vatandaşlara seslenen yetkililer, 'En yakın sığınaklara gidin' çağrısında bulundu.
- Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları Chittagong, Cox’s Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj'ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili oldu.
- Cox’s Bazar'daki Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kamplarında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.
- Sel nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere Pakistan ordusu ve donanması tarafından tekneyle yardım ulaştırılıyor.
- Mahsur kalan kişi sayısının 1 milyondan fazla olduğu bildirildi.
- Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı, sel mağdurlarına destek olunduğunu ve evleri sular altında kalanların en yakın sığınağa gitmesi çağrısında bulundu.
Bangladeş’te muson yağmurları felakete dönüştü. Chittagong, Cox’s Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj’ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 44 kişi hayatını kaybetti.
Can kayıplarının 16’sının Cox’s Bazar’daki Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kamplarında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ MAHSUR
Pakistan ordusu ve donanması, sel nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere tekneyle gıda, içme suyu, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırırken, mahsur kalan kişi sayısının 1 milyondan fazla olduğu bildirildi.
YETKİLİLERDEN 'SIĞINAKLARA GİDİN' UYARISI
Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı İkbal Hüseyin Chittagong’da etkilenen bölgeleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Hükümet sel mağdurlarına destek olmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Yardım malzemeleri, güvenli içme suyu ve tıbbi malzemeler dağıtılıyor. Evleri sular altında kalan insanları en yakın sığınağa gitmeye çağırıyoruz" dedi.