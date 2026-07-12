Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı. Evleri su altında kalan vatandaşlara seslenen yetkililer, 'En yakın sığınaklara gidin' çağrısında bulundu.

Bangladeş’te muson yağmurları felakete dönüştü. Chittagong, Cox’s Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj’ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 44 kişi hayatını kaybetti.

Selin vurduğu Bangladeşte can pazarı! Mülteci kampları sular altında kaldı, 1 milyondan fazla kişi mahsur

Can kayıplarının 16’sının Cox’s Bazar’daki Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kamplarında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ MAHSUR

Pakistan ordusu ve donanması, sel nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere tekneyle gıda, içme suyu, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırırken, mahsur kalan kişi sayısının 1 milyondan fazla olduğu bildirildi.

Selin vurduğu Bangladeşte can pazarı! Mülteci kampları sular altında kaldı, 1 milyondan fazla kişi mahsur

YETKİLİLERDEN 'SIĞINAKLARA GİDİN' UYARISI

Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı İkbal Hüseyin Chittagong’da etkilenen bölgeleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Hükümet sel mağdurlarına destek olmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Yardım malzemeleri, güvenli içme suyu ve tıbbi malzemeler dağıtılıyor. Evleri sular altında kalan insanları en yakın sığınağa gitmeye çağırıyoruz" dedi.

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