Sosyal medyada yayılan "Mert Müldür öldü" iddiaları futbolseverler arasında kısa sürede gündem oldu. Fenerbahçe ve A Milli Takım forması giyen milli futbolcunun hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar büyük merak uyandırdı. Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu, Mer Müldür kaza mı geçirdi soruları kamuoyunun gündemine gelirken olayın gerçeği isim benzerliği nedeniyle ortaya çıkan bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşıldı.

5 Temmuz'da Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin adının da Mert Müldür olması, sosyal medyada bilgi kirliliğine yol açtı. Peki, Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu? İşte olayın ayrıntıları...

Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu? Adanada yaşanan kazanın ardından gündeme geldi

MERT MÜLDÜR ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Mert Müldür hakkında ortaya atılan ölüm iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Milli futbolcu hayatta ve profesyonel futbol kariyerine devam ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, Adana'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin adının Mert Müldür olması nedeniyle büyük bir yanlış anlaşılmaya neden oldu. İsim benzerliği sebebiyle çok sayıda kullanıcı, hayatını kaybeden kişinin milli futbolcu olduğunu düşündü.

Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu? Adanada yaşanan kazanın ardından gündeme geldi

MERT MÜLDÜR KAZA MI GEÇİRDİ?

Kaza, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mert Müldür isimli sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu? Adanada yaşanan kazanın ardından gündeme geldi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu? Adanada yaşanan kazanın ardından gündeme geldi

FUTBOLCU MERT MÜLDÜR'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Deneyimli oyuncu hayatını normal şekilde sürdürürken futbol kariyerine de devam ediyor.

İsim benzerliği nedeniyle ortaya çıkan yanlış paylaşımlar, kamuoyunda kısa süreli bilgi kirliliğine neden olurken, milli futbolcunun hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu netlik kazandı.

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