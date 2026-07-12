Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde sona gelindi. Marsilya ile anlaşma ve gerekli onaylar tamamlanırken, resmi açıklama için yalnızca Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına ilişkin son prosedürün sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mason Greenwood konusunda önemli bir aşama geride kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, Fransız ekibi Marsilya ile İngiliz yıldızın transferi için anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin henüz resmiyet kazanmaması taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

Yaşanan gecikmenin ise transfer görüşmelerinden değil, uluslararası prosedürlerin tamamlanma sürecinden kaynaklandığı ifade edildi.

Mason Greenwood

SÜREÇTE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki resmi imzalar cuma günü tamamlandı. Transfer sürecinde pay sahibi olan Getafe'nin gerekli resmi onayı da alındı.

Öte yandan, Mason Greenwood'un eski kulübü Manchester United'ın ilk etapta atması gereken resmi imza da tamamlanırken, sürecin sonuçlanması için tek bir prosedür kaldı.

Mason Greenwood

MANCHESTER UNITED'IN SON ONAYI BEKLENİYOR

Transferin resmiyet kazanabilmesi için Manchester United'ın, oyuncu üzerindeki ön alım hakkını kullanmayacağına ilişkin son resmi onayı vermesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin iki gündür bu işlemin tamamlanmasını beklediği ve söz konusu imzanın atılmasının ardından transfer sürecinin tamamen sonuçlanacağı belirtildi.

Mason Greenwood

GREENWOOD İSTANBUL YOLCUSU

Sarı-lacivertli yönetimin, prosedürün tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirmesi ve resmi sözleşmeye imza attırması planlanıyor.

Böylece Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en dikkat çeken hamlelerinden biri resmiyet kazanmış olacak.

Mason Greenwood

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın en üretken hücum oyuncularından biri olmayı başardı. 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun performansı, birçok kulübün de dikkatini çekmişti.

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