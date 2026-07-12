Adana’da eşi ile tartışan adam, dehşet saçtı. Çıkan tartışma sonrası kaçan eşinin başına çekiçle vuran D.G. kadının boğazından bıçakladı. Dehşet sonrası kaçan saldırgan eş aranırken, kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir sitede korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu D.G. (43) ile eşi K.C. (38) arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Adana’da çifte dehşet! Önce çekiçle başına vurdu, sonra boğazını bıçakladı

ÇEKİŞLE VURDU, SONRA BIÇAKLADI

Kadın evden kaçarken, eline çekiç ve bıçak alan eşi peşinden koştu. Eşini kapıda yakalayan D.G kadının başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan K.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Adana’da çifte dehşet! Önce çekiçle başına vurdu, sonra boğazını bıçakladı

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı K.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Adana’da çifte dehşet! Önce çekiçle başına vurdu, sonra boğazını bıçakladı

Olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu, polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.

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