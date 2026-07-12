Adana’da çifte dehşet! Önce çekiçle başına vurdu, sonra boğazını bıçakladı
Adana’da eşi ile tartışan adam, dehşet saçtı. Çıkan tartışma sonrası kaçan eşinin başına çekiçle vuran D.G. kadının boğazından bıçakladı. Dehşet sonrası kaçan saldırgan eş aranırken, kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay, yabancı uyruklu D.G. (43) ile eşi K.C. (38) arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde yaşandı.
- Tartışma sonrası kaçmaya çalışan eşini kapıda yakalayan D.G., kadının başına çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı.
- Ağır yaralanan K.C. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Şüpheli D.G. olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.
- Olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.
Adana’nın Çukurova ilçesinde bir sitede korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu D.G. (43) ile eşi K.C. (38) arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ÇEKİŞLE VURDU, SONRA BIÇAKLADI
Kadın evden kaçarken, eline çekiç ve bıçak alan eşi peşinden koştu. Eşini kapıda yakalayan D.G kadının başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan K.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı K.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu, polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.