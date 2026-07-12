İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş depremleri sonrası 158 milyon dolar bağış toplayan Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı siber ve mali soruşturmayı derinleştirdi. Dosya kapsamında toplanan deliller doğrultusunda, Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verildi. Geçtiğimiz günlerde karşılıksız çek verdiği için adli para cezasıyla gündeme gelen Levent, mali denetimlerin ardından Ahbap Derneği'nde başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut vaadiyle yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan, yönetim kurulu başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

HALUK LEVENT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

AHBAP DERNEĞİ'Nİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla açılan davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne yönelik iddialara dair geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Levent, mali denetim tamamen yapıldıktan sonra Ahbap Derneği başkanlık görevini bırakıp gönüllü olarak devam edeceğini ifade etmişti.

Ticari hayatında sıkıntılar yaşadığını, bunun bir nedeninin de Ahbap Derneği'ne vakit ayırmasından kaynaklandığını söyleyen Levent, "Taahhütleri yerine getirmemiş de olabilirim. En yakın zamanda çözeceğim. Önümüzdeki aylarda, bu yılın sonunda yapılacak yeni denetimde, bu Ahbap Derneği döneminin sonrasındaki çalışmalarda ortaya çıkacak, ben de yeniden canlı yayına çıkıp göstereceğim sonrasında da Ahbap Derneği Başkanlığını bırakacağım." demişti.

Haluk Levent ayrıca, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) kuralları gereği belge paylaşamayacağını da söylemişti. Levent'in bu sözleri, kamuoyunda tepki çekmişti.

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