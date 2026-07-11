7,2 Ve 7,5'lik deprem sonrası toplu mezarlar açıldı! 30 bin insan bulunamıyor
Venezuela'da 24 Haziran tarihinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki yıkıcı ikiz depremlerin ardından bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535'e yükseldiğini duyurdu. Yaklaşık 17 bin kişinin yaralandığı ülkede, enkaz altında kalan binlerce kişiyi arama kurtarma çalışmaları dördüncü haftasında da sürüyor.
YÜZLERCE MEZAR KAZILDI
Felaketin en acı yüzü ise yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişi için alınan acil durum tedbirleriyle ortaya çıktı.
Catia La Mar ile Carayaca kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerindeki La Esperanza Mezarlığı'nda toplu mezar alanı açıldı. Kimliği tespit edilen kurbanların yanı sıra, yüzlerce kimliği belirsiz ceset de bu alanda yan yana toprağa veriliyor.
"30 BİNDEN FAZLA KAYIP VAR"
Depremin en çok vurduğu noktalardan biri olan La Guaira eyaletindeki Caribe bölgesinde, aileler kayıplarını bulabilmek için adeta çırpınıyor. Sahilde bir işletmesi olan Jefersson Caripe isimli bir baba, felaketten bu yana haber alamadığı iki genç kızını bulabilmek için gönüllülerle birlikte çöken binaların enkazını kazıyor.
Bölge halkı, resmi ekiplerin yetersiz kaldığı noktalarda kürekler, kazmalar ve hatta çıplak elleriyle beton yığınlarını temizlemeye çalışıyor.Muhalefet grupları deprem bölgelerinde 30 binden fazla insanın halen kayıp olduğunu öne sürüldü. Ancak sçz konusu iddia hükümet kaynakları tarafından henüz doğrulanmadı.
Resmi verilere göre kriz anından bu yana enkaz altından yaklaşık 6 bin 500 kişi sağ çıkarıldı.
ULUSLARARASI HAVALİMANI FELÇ OLDU, YARDIMLAR COĞRAFYAYA ULAŞAMIYOR
Ülkedeki altyapı hasarı, depremzedelere dışarıdan ulaşacak yardımları da çıkmaza soktu. Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ağır hasar alan Maiquetia bölgesindeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.
Havalimanının ana pistlerinin uğradığı yapısal hasar nedeniyle uluslararası uçuş trafiği tamamen durdu. Rodriguez, insani yardım sevkiyatlarının aksamaması için sağlam kalan paralel bir pist üzerinden ticari uçuşların bir an önce başlatılması talimatını verdi.
Evlerini kaybeden 17 bin 854 kişi sokakta yaşamak zorunda kalırken, 18 binden fazla insan da güvenli bölgelere göç etmek amacıyla yerinden edildi. Bölge sakinleri, arama kurtarma çalışmalarını felç eden şiddetli yakıt kıtlığı ve lojistik gecikmeler nedeniyle yerel yönetimlere büyük tepki gösteriyor.
KARAKAS'TAN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NE YAPTIRIM ÇAĞRISI
Bağımsızlık Günü etkinliklerinde konuşan geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Washington yönetimine seslenerek Venezuela'ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların derhal kaldırılmasını talep etti.
Karakas yönetimi, depremde tamamen yıkılan 190 binanın ve ağır hasar gören 850'den fazla yapının hızlıca ayağa kaldırılması için uluslararası finansmana erişim hakkı istiyor.