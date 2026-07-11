Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535'e yükseldiğini duyurdu. Yaklaşık 17 bin kişinin yaralandığı ülkede, enkaz altında kalan binlerce kişiyi arama kurtarma çalışmaları dördüncü haftasında da sürüyor.

Venezuela'da 24 Haziran tarihinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki yıkıcı ikiz depremlerin ardından bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Catia La Mar ile Carayaca kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerindeki La Esperanza Mezarlığı'nda toplu mezar alanı açıldı. Kimliği tespit edilen kurbanların yanı sıra, yüzlerce kimliği belirsiz ceset de bu alanda yan yana toprağa veriliyor.

Felaketin en acı yüzü ise yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişi için alınan acil durum tedbirleriyle ortaya çıktı.

"30 BİNDEN FAZLA KAYIP VAR"

Depremin en çok vurduğu noktalardan biri olan La Guaira eyaletindeki Caribe bölgesinde, aileler kayıplarını bulabilmek için adeta çırpınıyor. Sahilde bir işletmesi olan Jefersson Caripe isimli bir baba, felaketten bu yana haber alamadığı iki genç kızını bulabilmek için gönüllülerle birlikte çöken binaların enkazını kazıyor.

Bölge halkı, resmi ekiplerin yetersiz kaldığı noktalarda kürekler, kazmalar ve hatta çıplak elleriyle beton yığınlarını temizlemeye çalışıyor.Muhalefet grupları deprem bölgelerinde 30 binden fazla insanın halen kayıp olduğunu öne sürüldü. Ancak sçz konusu iddia hükümet kaynakları tarafından henüz doğrulanmadı.

Resmi verilere göre kriz anından bu yana enkaz altından yaklaşık 6 bin 500 kişi sağ çıkarıldı.