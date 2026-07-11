Galatasaray'da Jhon Duran transferi askıya alındı: Al-Nassr'ın şartı anlaşmayı bozdu
Galatasaray'ın Jhon Duran transferinde beklenmedik bir pürüz çıktı. Sarı-kırmızılılar, Al-Nassr'ın kiralama anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu ekleme şartını kabul etmeyince görüşmeleri askıya aldı.
- Galatasaray, Jhon Duran ile yıllık 4+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
- Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcünün kulübü Al-Nassr ile kiralık transfer konusunda ortak noktada buluşamadı.
- Al-Nassr, kiralama anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesinde ısrarcı oldu.
- Galatasaray yönetimi, zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmedi.
- Taraflar, Al-Nassr'ın tutumunu değiştirmesi halinde görüşmeleri yeniden başlatmayı planlıyor.
- Jhon Duran geçen sezon Fenerbahçe ve Zenit forması giydi, iki takımda toplam 30 resmi maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jhon Duran transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcünün transfer sürecini şimdilik askıya aldı.
Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyla yıllık 4+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, Duran'ın kiralık transferi konusunda kulübü Al-Nassr ile ortak noktada buluşamadı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU KRİZ ÇIKARDI
Haberde, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kiralama anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesinde ısrarcı olduğu belirtildi. Galatasaray yönetiminin ise bu şartı kabul etmediği ve görüşmeleri şimdilik durdurma kararı aldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların, Al-Nassr'ın zorunlu satın alma maddesi konusundaki tutumunu değiştirmesi halinde transfer görüşmelerini yeniden başlatmayı planladığı aktarıldı.
GEÇEN SEZON İKİ FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ
Jhon Duran, geride kalan sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe, ikinci yarısında ise Rusya temsilcisi Zenit'in formasını giydi. Kolombiyalı santrfor, iki takımda toplam 30 resmi karşılaşmada görev alırken 7 gol atıp 3 asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Galatasaray cephesinin Al-Nassr'dan gelecek yeni hamleyi beklediği öğrenildi.