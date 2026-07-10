2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 mağlup eden İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Sakatlık sonrası maça devam edemeyen Thibaut Courtois, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ile Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Belçika karşı karşıya geldi.

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İSPANYA 88'DE TURLADI

Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya, Belçika'yı son anlarda gelen golle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İspanya'ya turu getiren golleri 30. dakikada Fabian Ruiz ve 88. dakikada Mikel Merino kaydetti. Belçika'nın tek golü ise 41. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.

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COURTOIS GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Belçika'nın Real Madridli yıldızı Thibaut Courtois oyuna devam edemeyip 71. dakikada yerini Lammens'e bıraktı. Sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşayan 34 yaşındaki file bekçisi, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

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