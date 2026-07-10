Balkanlar’dan geldi, gitmiyor! Meteoroloji 22 ili sıraladı, AKOM tarih verdi: Yeni sağanak yolda
Meteoroloji ve AKOM yeni hava durumu raporlarını peş peşe açıkladı. Yeni rapora göre 22 ilde bugün sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da serin havanın süreceğini belirten AKOM ise Perşembe günü dışında yağışın olmayacağını bildirdi. İşte sağanak uyarısı yapılan iller…
- Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
- Sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
- İstanbul'da ise AKOM'un raporuna göre hafta boyunca yağış beklenmiyor ve hava çoğunlukla güneşli olacak.
- İstanbul'da hafta boyunca rüzgarın kuzey-doğu yönlü Poyraz olarak 10-40 km/s hızla esmesi, sıcaklıkların ise 30-33°C aralığında seyretmesi öngörülüyor.
- Ankara'da 30°C, İzmir'de 34°C, Bursa'da 29°C, Adana'da 32°C, Antalya'da 30°C, Samsun'da 28°C, Trabzon'da 27°C, Erzurum'da 28°C, Diyarbakır'da ise 39°C en yüksek sıcaklıklar tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü raporuna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bugünkü raporda ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı belirtildi.
YENİ RAPOR AÇIKLANDI
Açıklamada şöyle denildi:
Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
22 İLDE SAĞANAK ALARMI
Bugün sağanak beklenen iller şöyle;
|Şehirler
|Adana
|Amasya
|Antalya
|Ardahan
|Artvin
|Bartın
|Bolu
|Burdur
|Bursa
|Çankırı
|Düzce
|İstanbul
|Kastamonu
|Kırklareli
|Konya
|Mersin
|Osmaniye
|Rize
|Samsun
|Sinop
|Trabzon
|Zonguldak
İSTANBUL’DA NE ZAMAN YAĞIŞ VAR?
Meteoroloji’nin ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.
AKOM açıklamasında şöyle denildi:
Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla kuvvetli (10-40km/s) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam etse de sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı bulutlu
|30
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|34
|Bursa
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Adana
|Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|32
|Antalya
|Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Samsun
|Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
|28
|Trabzon
|Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|27
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu
|28
|Diyarbakır
|Az bulutlu ve açık
|39