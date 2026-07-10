Meteoroloji ve AKOM yeni hava durumu raporlarını peş peşe açıkladı. Yeni rapora göre 22 ilde bugün sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da serin havanın süreceğini belirten AKOM ise Perşembe günü dışında yağışın olmayacağını bildirdi. İşte sağanak uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü raporuna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bugünkü raporda ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı belirtildi.

Balkanlar’dan geldi, gitmiyor! Meteoroloji 22 ili sıraladı, AKOM tarih verdi: Yeni sağanak yolda

YENİ RAPOR AÇIKLANDI

Açıklamada şöyle denildi:

Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balkanlar’dan geldi, gitmiyor! Meteoroloji 22 ili sıraladı, AKOM tarih verdi: Yeni sağanak yolda

22 İLDE SAĞANAK ALARMI

Bugün sağanak beklenen iller şöyle;

Şehirler Adana Amasya Antalya Ardahan Artvin Bartın Bolu Burdur Bursa Çankırı Düzce İstanbul Kastamonu Kırklareli Konya Mersin Osmaniye Rize Samsun Sinop Trabzon Zonguldak

Balkanlar’dan geldi, gitmiyor! Meteoroloji 22 ili sıraladı, AKOM tarih verdi: Yeni sağanak yolda

İSTANBUL’DA NE ZAMAN YAĞIŞ VAR?

Meteoroloji’nin ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla kuvvetli (10-40km/s) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam etse de sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı bulutlu 30 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İzmir Az bulutlu ve açık 34 Bursa Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Antalya Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Samsun Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor 28 Trabzon Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu 28 Diyarbakır Az bulutlu ve açık 39

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