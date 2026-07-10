Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Peki, LGS tercihinde bulunmayanlar ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci nasıl olacak?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercihinde bulunmayan veya merkezi yerleştirmeyle bir okula yerleşemeyen öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan yerel yerleştirme sistemine dâhil olurlar. Bu süreçte öğrenciler; ikamet adresleri, okul türleri ve okul kontenjanları gibi kriterler doğrultusunda sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirilecek.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirmede öğrenciler; ikamet adresi, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık gün sayısı kriterlerine göre tercih ettikleri liselere yerleştiriliyor.

Yerleştirme sırasında adaylar arasında eşitlik oluşması halinde ise sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları dikkate alınıyor.

LGSye girmeyen ve tercih yapmayan öğrenciler nasıl yerleşecek? Sınavsız lise kayıt süreci



YEREL YERLEŞTİRMEDE KAYIT ALANLARI

Yerel yerleştirme kapsamında il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri; Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini okul türü, kontenjanı ve konumunu dikkate alarak ortaöğretim kayıt alanlarını oluşturur.

Öğrenciler, adrese dayalı yerleştirme sistemi kapsamında ikamet adreslerine göre belirlenen bir kayıt alanına dahil edilir. Hangi kayıt alanında yer alındığı ise tercih ve yerleştirme döneminde e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilir.

Tercih ekranında okullar yeşil, mavi ve kırmızı renklerle kodlanmış şekilde yer alır. Bu renkler, okulun öğrencinin kayıt alanına olan konumunu gösterir.

Yeşil renk: Öğrencinin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanındaki okulları ifade eder. Yerel yerleştirmede öncelik bu okullarda, aynı kayıt alanında bulunan öğrencilere verilir. Bu nedenle yeşil renkli okullar, yerleşme açısından en avantajlı seçenekler arasında yer alır.

Mavi renk: Komşu kayıt alanındaki okulları gösterir. Bu okullar, öğrencinin kayıt alanına yakın bölgelerde bulunur. Ancak yerleştirmede öncelik, ilgili komşu kayıt alanında ikamet eden öğrencilere tanınır. Kontenjan kalması durumunda diğer öğrenciler de bu okullara yerleşebilir.

Kırmızı renk: Diğer kayıt alanlarındaki okulları ifade eder. Bunlar, öğrencinin kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan okullar ile il dışındaki okullardır. Bu okullarda da öncelik, bulundukları kayıt alanındaki öğrencilere verilir. Yeterli kontenjan bulunması halinde diğer kayıt alanlarından başvuran öğrenciler de yerleşme hakkı elde edebilir. Başka bir ilde bulunan okullar da tercih ekranında kırmızı renkle gösterilir.

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