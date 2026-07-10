Anadolu Ajansı
Aksaray'da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Özetle DinleAksaray'da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole ...
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3. Sayfa 10 dk önce
Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
- Kaza, Aksaray-Konya kara yolu Yenikent Beldesi yakınlarında Adem Gündüz (55) idaresindeki hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilmesiyle meydana geldi.
- Kazada araçta bulunan Çiğdem Gündüz (52) ve oğlu Emircan Gündüz (25) olay yerinde hayatını kaybetti.
- Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Adem Gündüz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kazada yaralanan Bedirhan Gündüz'ün (18) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Korkunç kaza Aksaray'da meydana geldi.
Adem Gündüz (55) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolu Yenikent Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan baba Adem Gündüz ile oğlu Bedirhan Gündüz (18) yaralandı.
SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Gündüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Bedirhan Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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