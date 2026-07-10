Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Korkunç kaza Aksaray'da meydana geldi.

Adem Gündüz (55) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolu Yenikent Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksarayda feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan baba Adem Gündüz ile oğlu Bedirhan Gündüz (18) yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Gündüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Bedirhan Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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