Türkiye-ABD voleybol maçı ve Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi'ndeki mücadelesi voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Japonya etabındaki ikinci maçta A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD karşısında galibiyet ararken karşılaşmanın yayın bilgileri ve son gelişmeler de merak ediliyor.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında mücadele eden Filenin Sultanları, Japonya etabındaki ikinci sınavında ABD ile karşı karşıya geldi. Osaka'da oynanan mücadele devam ederken voleybolseverler, maçın sonucunu, yayın bilgilerini ve millilerin Japonya etabındaki performansını araştırıyor.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD karşısındaki mücadelesi sürüyor. Filenin Sultanları ilk seti 25-22 kazanırken, Melissa Vargas bu bölümde kaydettiği 9 sayıyla ön plana çıktı. ABD ise ikinci seti 25-23 alarak maçta setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü set çekişmeli anlara sahne oldu ancak Sultanlar, seti 29-27 kazanarak 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından set sonuçları, maçın skoru ve öne çıkan istatistikler haberimize eklenecektir.

Türkiye-ABD voleybol maçı kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı izle bilgileri

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile ABD arasındaki 2026 Voleybol Milletler Ligi karşılaşması TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadele, Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da TSİ 07.00'de başladı.

Karşılaşmayı televizyon yayınlarının yanı sıra yayıncı kuruluşların dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün.

Türkiye-ABD voleybol maçı kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı izle bilgileri

FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE

Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ayrıca yayıncı kuruluşların dijital platformlarından da takip edilebiliyor.

SULTANLAR JAPONYA ETABINA GALİBİYETLE BAŞLADI

Filenin Sultanları, Japonya etabındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek üçüncü haftaya galibiyetle başladı. Yaklaşık iki saat süren mücadelede milliler, ilk seti 27-25 kazanırken ikinci seti kaybetmesine rağmen sonraki iki seti alarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı 9 maç sonunda 7 galibiyet ve 18 puana ulaştı. Milliler, Japonya etabında ABD'nin ardından ev sahibi Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-ABD voleybol maçı kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı izle bilgileri

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA ETABI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Türkiye-ABD voleybol maçı kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı izle bilgileri

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

10 Temmuz

07.00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

11 Temmuz

13.20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

12 Temmuz

09.30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

MİLLETLER LİGİ (VNL) FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nde üç haftanın ardından ilk sekize giren takımlar finallerde mücadele edecek. Finale tarihleri ise 22-26 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Finaller, Çin'in Macao bölgesinde düzenlenecek.

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