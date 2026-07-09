Mersin açıklarında yakalanan 2 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığındaki dev yılan balığı tezgahta ilgi odağı oldu. Balıkçı Adem Polat, 12 mil açıkta avlanan balığın kıyı şeridinde yüzenler için bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Halk arasında eklem ağrıları ile fıtığa iyi geldiğine inanılan ve nadir görülen bu dev balığın, tedavi amacıyla talep eden hastalara ücretsiz olarak verileceği açıklandı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Viranşehir Balık Pazarı'nda balıkçı tezgahına getirilen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığındaki dev yılan balığı görenlerin ilgisini çekti.

AKDENİZ'DE YAŞIYOR, YUMURTLAMA DÖNEMİNDE ATLAS'A GİDİYOR

Balıkçı Adem Polat, yaklaşık 25 yıllık meslek hayatında bu büyüklükte bir yılan balığını ikinci kez gördüğünü belirterek, balığın Akdeniz'de yaşadığını, yumurtlama döneminde ise Atlantik Okyanusu'na göç ettiğini söyledi. Halk arasında eklem ağrıları ile bel, boyun ve sırt fıtığına iyi geldiğine inanılan yılan balığını görmek için vatandaşlar tezgaha yoğun ilgi gösterirken, bazı kişilerin tedavi amacıyla balığı talep ettiği öğrenildi.

"Akdeniz'de varsa biz nasıl yüzeceğiz?" Mersin'de yakalanan dev balık korkuttu

"ÇOCUKKEN BU BÜYÜKLÜKTE BİR TANE DAHA GÖRMÜŞTÜM"

Balığın kıyıya yakın bölgelerde görülmediğini belirten Polat, "Dün gece Mersin açıklarında yaklaşık 12 mil açıkta bu yılan balığı yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında dev bir yılan balığı. 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Çocukken bu büyüklükte bir tane görmüştüm, bir de şimdi gördüm. Tezgaha geldikten sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, birçok kişi fotoğraf çektiriyor." dedi.

"Akdeniz'de varsa biz nasıl yüzeceğiz?" Mersin'de yakalanan dev balık korkuttu

"SAHİLLERDE GÖRÜLMEZ"

Vatandaşların denize girme konusunda endişe yaşadığını aktaran Polat, "Bize 'Akdeniz'de bu balık varsa biz denize nasıl giriyoruz?' diye soruyorlar. Ancak bu balık geceleri avlanıyor ve yaklaşık 12 mil açıkta yaşıyor. İnsanların yüzdüğü kıyı kesimlerine gelmez. Gündüz denizde görülmesi de neredeyse mümkün değildir." diye konuştu.

"Akdeniz'de varsa biz nasıl yüzeceğiz?" Mersin'de yakalanan dev balık korkuttu

"HASTALARA ÜCRETSİZ VERECEĞİZ"

Halk arasında yılan balığının bazı rahatsızlıklara iyi geldiğine dair inanışlar bulunduğunu söyleyen Polat, "Yıllardır eklem ağrıları ile bel, boyun ve sırt fıtığına iyi geldiği söyleniyor. Bu konuda bize çok sayıda hasta ulaşıyor. Balığa bir fiyat belirlemedik. Tedavi amacıyla almak isteyen hastalara ücretsiz vereceğiz. Satın almak isteyen olursa da verebiliriz." dedi.

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