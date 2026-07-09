Sinop'ta "mavi altın" dönemi! Kilosu 700 lira oldu, siparişlere yetişemiyorlar
Sinop'ta yaban mersini üretimi yapan bir çiftçi, 4 bin fideyle başladığı tesiste kapasiteyi 10 bine çıkardıklarını ve yeni hedeflerinin 40 bin fide olduğunu açıkladı. Hasat döneminin başladığı bahçede iç piyasa taleplerine yetişmeye çalıştıklarını belirten çiftçi, gelecekte ihracatı da hedeflediklerini vurguladı. Kilogram fiyatı 650-700 lira olan ürün için bahçe bu yıl kapılarını doğrudan alım yapmak isteyen ziyaretçilere de açtı.
- Firma, Sinop'ta 3-4 yıldır yaban mersini üretimi gerçekleştiriyor ve üretim kapasitesini her geçen yıl artırıyor.
- 12 dönümlük alanda 10 bin fide ile üretim yapan firma, nihai hedef olarak 35-40 bin fideye ulaşmayı amaçlıyor.
- Hasat döneminde sipariş durumuna göre günlük 7 ila 8 kişi çalışıyor ve sezon boyunca yaklaşık 7-8 kişi hasat çalışmalarında yer alıyor.
- Ürünlerin büyük bölümü iç piyasaya sunuluyor, ihracat talepleri alınmaya başlandı ve uygun şartlarda yurt dışına satış hedefleniyor.
- Bu yıl bahçeler ziyaretçilere açıldı ve vatandaşlar ürünleri doğrudan bahçeden satın alabiliyor.
- Yaban mersininin kilogram fiyatı 650 ile 700 lira arasında değişiyor.
Sinop'un Mertoğlu köyündeki yaban mersini bahçelerinde hasat sezonu başladı.
Firma yetkilisi İrfan Kümeç, Sinop'ta yaklaşık 3-4 yıldır yaban mersini üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, üretim kapasitesini her geçen yıl artırdıklarını söyledi.
"4 BİN FİDEDEN 10 BİN FİDEYE ÇIKTIK"
12 dönümlük alanda 10 bin fide ile üretim yaptıklarını ifade eden Kümeç, "İlk etapta 4 bin fide ile başladık. Zamanla bunu 10 bine çıkardık. Nihai hedefimiz ise 35-40 bin fideye ulaşmak. Bunun için gerekli yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sadece yaban mersini üretmek değil, aynı zamanda istihdam sağlayarak Sinop ekonomisine katkıda bulunmak" dedi.
Hasat döneminde yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kümeç, sipariş durumuna göre günlük 7 ila 8 kişinin görev yaptığını, sezon boyunca ise yaklaşık 7-8 kişinin hasat çalışmalarında yer aldığını belirtti.
"YOĞUN SİPARİŞLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Ürünlerin büyük bölümünü iç piyasaya sunduklarını ifade eden Kümeç, "Şu anda yoğun siparişleri karşılamaya çalışıyoruz. İhracat konusunda da talepler almaya başladık. Uygun şartlar oluştuğunda önümüzdeki süreçte yurt dışına da satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
KİLOSU 700 LİRA
Bu yıl bahçelerini ziyaretçilere de açtıklarını dile getiren Kümeç, vatandaşların üretim alanını gezebildiğini ve ürünleri doğrudan bahçeden satın alabildiğini söyledi. Yaban mersininin kilogram fiyatının 650 ile 700 lira arasında değiştiğini belirten Kümeç, "Sağlığımıza yatırım yapmak istiyorsak günde bir avuç yaban mersini tüketelim. Bu faydalı meyvenin herkes tarafından tanınmasını ve tüketilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.