İhlas Haber Ajansı • Beyoğlu
Beyoğlu'nda yankesicilik kamerada! Cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, yolda yürüyen bir vatandaşın cep telefonunu el çabukluğuyla çalarak kayıplara karışan şüpheli, Güven Timleri tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları sayesinde adım adım takip edilerek tespit edildi. Kısa sürede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 23 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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