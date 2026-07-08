MURAT ÖZTEKİN
O eser böyle doğdu! Havalimanında sergi
İstanbul Havalimanı’nda yer alan 37,7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi, ağustos ayı sonuna kadar İGA ART Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.
Özetle DinleO eser böyle doğdu! Havalimanında sergi
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Kültür - Sanat az önce
“2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması”nın kazananı Hayri Karay'ın çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi irdeleyen eserini aydınlatan sergi ziyaretçilerle buluşuyor.
- Sergide Hayri Karay'ın söz konusu eseri aydınlatılıyor.
- Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor.
- Eser, hareketli iki parçadan oluşuyor.
- Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor.
- Eser, izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor.
- Sergi, eserin ortaya çıkış hikâyesini ziyaretçilerle buluşturuyor.
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“2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması”nın kazananı sanatçı Hayri Karay’ın söz konusu eserini aydınlatan sergi, dış hatlarda görülebiliyor.
Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor.
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