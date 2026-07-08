İstanbul Havalimanı’nda yer alan 37,7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi, ağustos ayı sonuna kadar İGA ART Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

“2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması”nın kazananı sanatçı Hayri Karay’ın söz konusu eserini aydınlatan sergi, dış hatlarda görülebiliyor.

Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor.

Hareketli iki parçadan oluşan eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Sergi ise bu abidevi yapının ortaya çıkış hikâyesini ziyaretçilerle buluşturuyor.

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