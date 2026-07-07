Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın NATO müttefikleri onuruna Beştepe'de verdiği akşam yemeği zirveye damga vurdu. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin ikram edildiği görkemli ziyafette, et tutkusuyla bilinen ABD Başkanı Trump’ın ana yemekte yavaş pişirilmiş dana kaburgayı tercih ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, 36. NATO Zirvesi’ne katılan liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdiği resmi akşam yemeği, dünya basın havuzunun da en çok ilgi gösterdiği başlıklardan biri oldu.

Beştepe’nin özel NATO menüsü, Türk mutfağının en seçkin yöresel lezzetleriyle ABD Başkanı Donald Trump ve konuk müttefik liderlere tam bir gurme şöleni sundu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERLE EŞSİZ BAŞLANGIÇ

Görkemli ziyafetin başlangıcında liderlere taş fırında taze pişirilmiş geleneksel pide, coğrafi işaretli Trabzon tereyağı ve Hizan balı ikram edildi. Ardından gelen zeytinyağında ağır ağır pişirilmiş mevsim sebzeleri, kavrulmuş Denizli yoğurdu ile servis edilerek tabağa eşsiz bir aroma kattı. Menünün en dikkat çeken ara sıcağı ise yine kavrulmuş Denizli yoğurdu ve köz kokulu tütsülenmiş Ayas domates salçasıyla zenginleştirilen geleneksel Türk mantısı oldu.

TRUMP'IN TERCİHİ: AĞIR ATEŞTE PİŞMİŞ DANA KABURGA

Ana yemek tercihinde liderlerin önüne iki seçkin alternatif sunuldu. Deniz mahsullerini tercih eden konuklar için Urla sakızlı enginar ve Tokat üzüm yaprağı yatağında levrek ile tarama ikram edilirken, et yemeklerine olan düşkünlüğüyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump’ın tabağında ise yavaş pişirilmiş dana kaburga yer aldı. Trump'ın büyük bir iştahla yediği bu ana yemeğe yanmış Trabzon tereyağı, közlenmiş patlıcan ve morel mantarlı firik pilavı eşlik etti.

TÜRK DİPLOMASİSİNİN İMZA KAPANIŞI: SÜTLÜ BAKLAVA

Tarihi akşamın tatlı kapanışı ise Antep fıstığı köpüğü, hakiki Maraş dondurması ve ferahlatıcı bergamot aromasıyla harmanlanarak sunulan enfes sütlü baklava ile yapıldı. Külliye kulislerinde, Türk diplomasisinin gastronomi gücünü yansıtan bu özel menünün, günün tüm siyasi gerginliklerini yumuşatan lezzetli bir atmosfer oluşturduğu konuşuldu.

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