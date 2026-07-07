Anadolu Ajansı
Milli araçlar vitrinde! NATO Zirvesi'nde Ankara semalarında uçtular
NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu kapsamında, yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY ile ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş gerçekleştirdi.
Özetle DinleMilli araçlar vitrinde! NATO Zirvesi'nde Ankara se...
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Gündem 3 dk önce
NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde Türk savunma sanayisinin kara, deniz ve hava unsurlarının sergilendiği bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.
- Resepsiyon, Görgün'ün ev sahipliğinde TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde yapıldı.
- Etkinlikte Türk savunma sanayisinin kara, deniz ve hava unsurları sergilendi.
- NATO Zirvesi kapsamında sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.
- Hava unsurlarından HÜRJET, HÜRKUŞ-II, ANKA III, GÖKBEY, ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş yaptı.
- ANKA III ile HÜRJET ve HÜRKUŞ kol uçuşu gerçekleştirdi.
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NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Türk savunma sanayisinin kara, deniz ve hava unsurlarının sergilendiği resepsiyonda, NATO Zirvesi kapsamında sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.
BİRÇOK MİLLİ ARAÇ UÇUŞ YAPTI
Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisinin hava unsurlarından yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY ile ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca ANKA III ile HÜRJET ve HÜRKUŞ kol uçuşu yaptı.
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