Beşiktaş'ın yeni kalecileri İstanbul'da! Kartal'dan peş peşe takviyeler
Yeni sezon kadrosuna yönelik çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın yeni transferleri Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi. İki isim de sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayacak.
- Alman kaleci Alexander Nübel Atatürk Havalimanı'na, Doğan Alemdar ise İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
- Her iki kaleciyi de kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
- Kaleciler Beşiktaş atkısıyla poz verdikten sonra havalimanından ayrıldı.
- Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor.
- Alexander Nübel geçen sezon Stuttgart'ta 49 maçta forma giydi.
- Doğan Alemdar son olarak RAMS Başakşehir'de yer aldı ve 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nda 3 maçta oynadı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Alman kaleci Nübel ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Doğan Alemdar'ı siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.
Basın mensuplarına Beşiktaş atkısı ile poz veren kaleciler, ardından havalimanından ayrıldı.
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Nübel ve Doğan'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Alexander Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı. Son olarak RAMS Başakşehir'de yer alan Doğan Alemdar ise 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.