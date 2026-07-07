Yeni sezon kadrosuna yönelik çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın yeni transferleri Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi. İki isim de sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Alman kaleci Nübel ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Doğan Alemdar'ı siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Alexander Nübel

Basın mensuplarına Beşiktaş atkısı ile poz veren kaleciler, ardından havalimanından ayrıldı.

Nübel ve Doğan'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Doğan Alemdar

Alexander Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı. Son olarak RAMS Başakşehir'de yer alan Doğan Alemdar ise 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

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