İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmasının Orta Doğu'daki güç dengesini değiştireceğini öne sürdü ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasına karşı olduğunu açıkladı. CNN'e konuşan Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 hayalet savaş uçakları satmasının bölgesel dengeleri olumsuz etkileyeceğini iddia etti.

"YENİ GERİLİME YOL AÇACAK" İDDİASI

"Bu, Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır. Çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var" diyen Netanyahu, Türkiye'nin F-35 filosuna sahip olmasının bölgede yeni gerilimlere yol açacağını öne sürdü.

AFP'nin haberine göre İsrail Başbakanı açıklamasının devamında, "Türkiye'ye bu gücü verdiğinizde bunun ardından saldırganlık göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE AYNI AÇIKLAMALAR

Netanyahu, son dönemde Ankara ile Washington arasında F-35 programına ilişkin yeniden gündeme gelen temasların ardından peş peşe açıklamalar yapıyor. İsrail Başbakanı, dün de Fox News'e konuşmuş ve aynı ifadeleri orada da kullanmıştı.

ABD yönetiminden ise Netanyahu'nun sözlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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