Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Dünyanın konuştuğu 8 olay! First Lady krizi güne damga vurdu
Ankara’da Tarihi Gün: CAATSA Kalkıyor, F-35’ler Geliyor!
36. NATO Zirvesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde onlarca yıllık kördüğümleri bir günde çözdü. Erdoğan ve Trump’ın Beştepe’deki tarihi zirvesi dünya basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.
İLK ETAPTA 5 ADET F-35 TESLİM EDİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi bizzat verdi: "Başkan Trump, Türkiye'ye ilk etapta 5 adet F-35 savaş uçağının teslimatı için kesin söz verdi." ABD'de bekletilen jetlerin dönüş bileti Beştepe'de kesildi.
TRUMP: "DOSTUMU YAPTIRIMLARA BOĞMAK İSTEMİYORUM"
Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle uygulanan katı CAATSA yaptırımları tamamen tarih oluyor. Trump, kürsüden dünyaya net mesaj verdi:
"Türkiye’yi, dostumu yaptırımlara boğmak istemiyorum. Yaptırımlar kalkıyor."
ERDOĞAN’IN "ONAY" HAREKETİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurduğu ve çevirmenin söz konusu sözleri aktardığı anlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne yansıyan reaksiyon kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İşaret parmağı ile Trump'ı gösteren Erdoğan, ardından baş parmağıyla dünya basınına "onaylama" işareti yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendine güvenen bu dikkat çekici tepkisi, saniyeler içinde sosyal medya platformlarında "Günün en çok izlenen vizyon klibi" olarak dünya genelinde viral oldu.
MELONİ'DEN ERDOĞAN'A "TRUMP" RİCASI!
İtalya'nın önde gelen gazetesi Corriere della Sera'nın sızdırdığı iddiaya göre, son dönemde sosyal medyada Trump ile sert bir "fotoğraf çektirme" tartışması yaşayan ve ağır polemiklere giren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak çok özel bir ricada bulundu.
Meloni, ev sahibi Erdoğan'dan, NATO toplantılarının Trump'ın iç siyasi şovlarına alet edilmemesi adına mümkün olduğunca "teknik ve operasyonel" bir zeminde yürütülmesini rica etti.
Daha önce de Trump, Truth Social'da Meloni ile tokalaştığı bir fotoğrafın üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" yazarak provokasyona imza atmıştı.
BELÇİKA DA 'MELONİ' TARTIŞMASINA DAHİL OLDU
Belçika'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef alan sözlerine tepki geldi.
Trump'a seslenen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Meloni için “Avrupa'da merkez sağın kraliçesi, onu rahat bırak” dedi.
FİRST LADY KRİZLERİ: BRİGİTTE MACRON YALNIZ GELDİ
Ankara’daki liderler zirvesinin "First Lady" diplomasisi ayağında da tam anlamıyla kriz rüzgarları esti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye’deki operasyonel süreçler nedeniyle Ankara’ya katılamayıp eşi Brigitte Macron’u tek başına göndermesi zirvede en çok konuşulan magazin konularından biri oldu.
BEGONA GOMEZ’E MAHKEME ENGELİ!
Asıl büyük skandal ise İspanya cephesinde yaşandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'ya yalnız gelmek zorunda kaldı.
Nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla İspanyol mahkemelerinde yargılanan Başbakanın eşi Begoña Gomez'in NATO Zirvesi için Türkiye'ye çıkış başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Pasaportuna el konulan Gomez'in Ankara'ya "kurumsal nezaket davetlisi" olarak gelmesini lüzumsuz gören İspanyol hakim, seyahate vize vermedi.
İNGİLTERE VE NORVEÇ BAŞBAKANLARINDAN "FORMA" ŞAKASI
Tüm bu gerginliklerin arasında zirvenin en neşeli anları İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store arasındaki ikili görüşmede yaşandı. Yaklaşan İngiltere-Norveç futbol maçı öncesinde birbirlerine meydan okuyan iki lider, Ankara'daki görüşmelerinde takımlarının futbol formalarıyla katıldı.
Norveç Başbakanı Store, 45 yıl önce İngiltere'yi yendikleri maçı hatırlatarak, "Radyo yorumcularımız 'Maggie Thatcher, beni duyuyor musun? Çocukların fena halde dayak yedi' demişti" diyerek espri yaptı. Starmer ise gecikmeden cevap vererek, İngiltere’nin kupayı kazandığı tek tarih olan 1966’da kendi partisi olan İşçi Partisi’nin iktidarda olduğunu hatırlattı ve "İngiltere sadece İşçi Partisi iktidardayken Dünya Kupası’nı kazanır" dedi.
NETANYAHU ÇILDIRDI, ABD'DEN "ESAD'LI" ŞOK YANIT GELDİ: F-35 İTİRAZINA TOKAT GİBİ CEVAP!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın F-35 ve CAATSA yaptırımlarını kaldıran tarihi uzlaşması, Tel Aviv’i ayağa kaldırdı. Geçmişte Türkiye'ye F-35 verilmesine en sert muhalefeti yapan ABD’li Senatör Lindsey Graham’in zirve sahasında bizzat Türkiye Today’e konuşarak, "Türkiye'ye F-35 teslimatına artık tamamen açığım" yönündeki tarihi U dönüşü ve Trump'ın jetler için yeşil ışık yakması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kıskançlıktan küplere bindirdi.
NETANYAHU: "ERDOĞAN'IN TRUMP İLE DOST OLMASI TÜRKİYE'Yİ DOST YAPMAZ"
Ankara'daki jet hızındaki F-35 hamlelerinin ardından adeta çılgına dönen İsrail Başbakanı Netanyahu, Fox News'e bağlanarak şunları söyledi:
"ABD Başkanı Trump’a Türkiye’ye F-35 satmanın Ortadoğu’daki güç dengesini tamamen bozacağını açıkça ilettim. Onunla birkaç kez konuştum ve Türkiye’nin İsrail’e dost bir devlet olmadığı mesajını verdim. Başkan Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel dostluğuna rağmen, bu durum Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmıyor. Bazen ABD ile İsrail gibi iyi dostlar ve ortaklar arasında anlaşmazlıklar olur, ancak büyük meselelerde yine de hemfikiriz."
ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN NETANYAHU'YA TARİHİ SURİYE TOKADI!
Netanyahu’nun Ankara-Washington hattındaki F-35 uzlaşmasını baltalamaya yönelik bu manipülatif çıkışına, ABD kanadından cevap gecikmedi
Netanyahu'nun açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden doğrudan hedef alan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Türkiye'nin jeopolitik gücünü ve terörle mücadelesini Netanyahu'nun yüzüne vurarak şöyle cevap verdi:
"Türkiye, kasap Esad'ın yıllardır süren toplu katliamını tek başına sona erdirdi. Türkiye'nin bu operasyonel gücü sayesinde diktatör Esad da en sonunda Moskova'ya kaçmak zorunda kaldı."