Ankara’da Tarihi Gün: CAATSA Kalkıyor, F-35’ler Geliyor! 36. NATO Zirvesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde onlarca yıllık kördüğümleri bir günde çözdü. Erdoğan ve Trump’ın Beştepe’deki tarihi zirvesi dünya basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendine güvenen bu dikkat çekici tepkisi, saniyeler içinde sosyal medya platformlarında "Günün en çok izlenen vizyon klibi" olarak dünya genelinde viral oldu.

Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurduğu ve çevirmenin söz konusu sözleri aktardığı anlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne yansıyan reaksiyon kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İşaret parmağı ile Trump'ı gösteren Erdoğan, ardından baş parmağıyla dünya basınına "onaylama" işareti yaptı.

MELONİ'DEN ERDOĞAN'A "TRUMP" RİCASI!

İtalya'nın önde gelen gazetesi Corriere della Sera'nın sızdırdığı iddiaya göre, son dönemde sosyal medyada Trump ile sert bir "fotoğraf çektirme" tartışması yaşayan ve ağır polemiklere giren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak çok özel bir ricada bulundu.

Meloni, ev sahibi Erdoğan'dan, NATO toplantılarının Trump'ın iç siyasi şovlarına alet edilmemesi adına mümkün olduğunca "teknik ve operasyonel" bir zeminde yürütülmesini rica etti.

Daha önce de Trump, Truth Social'da Meloni ile tokalaştığı bir fotoğrafın üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" yazarak provokasyona imza atmıştı.