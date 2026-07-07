Batman'da korkunç olay! Hamile kadını eski eşi vurdu, bebeği kurtarılamadı
Batman'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan 32 haftalık hamile kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının karnındaki bebek hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Saldırı Batman Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi.
- Saldırganın eski eş Aydın K. olduğu belirtildi.
- Ağır yaralanan Yağmur K.'nin 32 haftalık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği öğrenildi.
- Şüpheli Aydın K.'nın aracının Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunduğu ve güvenlik güçlerinin zanlıyı yakalamak için çalıştığı bilgisi yer aldı.
- Yağmur K.'nin eski eşi Aydın K. hakkında 2021-2024 yılları arasında Siirt'te 8 kez resmi başvuruda bulunduğu ve son başvurunun 24 Haziran 2024'te yapıldığı belirtildi.
Batman Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda iddiaya göre Yağmur K. (26), eşi Ali Rıza S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken, eski eşi Aydın K.'nın silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda ağır yaralanan Yağmur K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının 32 haftalık hamile olduğu belirlenirken, doktorların tüm müdahalesine rağmen karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Saldırının ardından kaçan şüpheli Aydın K.'ya ait aracın Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Yağmur K.'nin eski eşi Aydın K. hakkında 2021-2024 yılları arasında Siirt'te toplam 8 kez resmi başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Son müracaatın ise 24 Haziran 2024 tarihinde yapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.