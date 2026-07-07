NATO, kuruluşundan bu yana birçok ülkenin katılımıyla büyümeye devam ediyor. 1949 yılında 12 ülkenin imzasıyla kurulan ittifak, bugün Avrupa ve Kuzey Amerika'dan toplam 32 üyeye sahip. Bugün gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan Ankara NATO Zirvesi ile beraber ''Türkiye NATO'ya ne zaman girdi, İngiltere ve İspanya NATO üyesi mi?'' soruları da gündeme taşındı.

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ortak savunmasını esas alan uluslararası bir askeri ittifaktır. NATO 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması'nın imzalanmasıyla kuruldu. Antlaşmanın temelini oluşturan 5. maddeye göre, üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırı tüm üyelere yapılmış kabul ediliyor ve ortak savunma ilkesi devreye giriyor. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan NATO yıllar içinde gerçekleştirilen genişleme süreçleriyle büyüyerek bugün 32 üyeli bir yapı haline geldi. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman girdi, İngiltere ve İspanya NATO üyesi mi?

Türkiye NATO'ya ne zaman girdi, İngiltere ve İspanya NATO üyesi mi? NATO üyesi olan ülkeler ve katılma tarihleri

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN GİRDİ?

Türkiye 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya üye oldu. Aynı tarihte Yunanistan da ittifaka katıldı. Türkiye'nin üyeliğiyle birlikte NATO'nun güney kanadı güçlenirken, ülke ittifakın stratejik açıdan en önemli üyelerinden biri haline geldi.

Türkiye NATO'ya ne zaman girdi, İngiltere ve İspanya NATO üyesi mi? NATO üyesi olan ülkeler ve katılma tarihleri

İNGİLTERE VE İSPANYA NATO ÜYESİ Mİ?

Birleşik Krallık (İngiltere) NATO'nun 4 Nisan 1949'da kurulan 12 kurucu üyesi arasında yer alıyor. İspanya ise daha sonra ittifaka katılarak 30 Mayıs 1982 tarihinde NATO üyesi oldu.

Türkiye NATO'ya ne zaman girdi, İngiltere ve İspanya NATO üyesi mi? NATO üyesi olan ülkeler ve katılma tarihleri

NATO ÜYESİ OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO'nun günümüzde 32 üyesi bulunuyor. İttifakın üyeleri; Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Kuzey Makedonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyor. Son olarak Finlandiya 2023'te, İsveç ise 2024 yılında NATO'ya katılarak üye sayısını 32'ye çıkardı.

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