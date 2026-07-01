Ankara, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği zirve öncesinde katılımcı ülkeler merak konusu oldu. "Hangi ülkeler Ankara NATO Zirvesine katılacak" araştırılırken NATO üyesi ülkeler gündeme geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 NATO Zirvesi için geri sayım başladı. İttifak üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Güvenlikten savunma yatırımlarına, Ukrayna'dan ittifakın gelecek stratejisine kadar birçok başlığın ele alınacağı zirve öncesinde katılımcı ülkeler merak ediliyor.

HANGİ ÜLKELER ANKARA NATO ZİRVESİNE KATILACAK?

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Ev sahibi Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede yer alırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantılara başkanlık edecek. Zirvede ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri ile NATO'nun davet ettiği ortak ülkelerin temsilcilerinin de yer alması bekleniyor.

Hangi ülkeler Ankara NATO Zirvesine katılacak? NATO üyesi ülkeler

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Kanada Başbakanı Mark Carney ve diğer müttefik ülkelerin liderleri de Ankara'daki zirveye katılacak isimler arasında bulunuyor. Zirve kapsamında yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve binlerce yabancı misafirin Ankara'da olması bekleniyor. Yaklaşık 3 bin medya mensubu için akreditasyon başvurusu yapılırken, organizasyonda 56 bin 288 güvenlik personeli görev alacak.

Hangi ülkeler Ankara NATO Zirvesine katılacak? NATO üyesi ülkeler

NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO'nun 2026 itibarıyla 32 üyesi bulunuyor.

Belçika

Kanada

Danimarka

Fransa

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

Yunanistan

Türkiye

Almanya

İspanya

Çekya

Macaristan

Polonya

Bulgaristan

Estonya

Letonya

Litvanya

Romanya

Slovakya

Arnavutluk

Hırvatistan

Karadağ

Kuzey Makedonya

Finlandiya

İsveç

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