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İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'nde dün gece iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve sopalı kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokak ortasında meydana gelen ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan arbedede, şahıslardan biri kolundan yaralanırken bıçaklı saldırgan koşarak bölgeden uzaklaştı.

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