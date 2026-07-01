Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Bonzie Colson ve Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bonzie Colson ve Metecan Birsen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yıllarında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 1 Avrupa Ligi, 5 Basketbol Süper Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtilen 31 yaşındaki basketbolcuya verdiği emekler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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BONZIE COLSON İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Avrupa Ligi, ikişer Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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