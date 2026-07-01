Avrupa'da devam eden kavurucu sıcaklar Türkiye'yi de etkisini altına aldı. Megakent İstanbul'da sıcak havadan bunalar vatandaşlar serinlemek için çareyi denize girmekte ya da gölgelik alanlara kaçmakta aradı. Kavurucu havaya karşı İstanbullular parklara ve sahil kenarlarına akın etti.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Sıcaktan bunalan vatandaşların kimi denize girerek kimi de ağaç altında serinledi.

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Yurt genelinde sıcaklıklar artarken, megakent İstanbul adeta kavruldu. Kentte gün içinde hissedilen sıcaklık bunaltırken, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle evlerinde duramayan İstanbullular ise soluğu sahil şeridinde, parklarda ve ağaç altlarında aldı. Sıcaktan bunalanlardan kimisi Bebek Sahili'nde kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bırakırken kimileri ise Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaç gölgelerine sığındı. Fatih Kumkapı sahili de serinlemek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu.

Kentin hem sahil şeritlerinde hem de merkezi parklarında yoğunluk oluşurken, deniz keyfi yapanların ve gölgelik alanlarda serinleyen vatandaşların o anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da sıcak hava etkili oldu / Anadolu Ajansı

"SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

Cumhur Horus, sıcaklığın normalin üzerinde seyrettiğini ifade ederek, "Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Bayağı da bunaltıcı hale geldi aslında. Biz de ondan dolayı kaçtık geldik sahil kenarına, ailemizle Kağıthane'den geliyoruz. Kızım yüzmeyi çok seviyor. Burada hazır hava da çok sıcakken atlayıp bir serinlemeye geldik. Biz de onları izleyip keyif alıyoruz" dedi.

İstanbul'da sıcak hava etkili oldu / Anadolu Ajansı

"HAVA ÇOK SICAK"

Doğu Barış Ünal ise sıcak hava dolayısıyla denize geldiklerini ifade ederek, "Beşiktaş'tan geliyoruz, Beşiktaş Çarşı adına. Arkadaşlarımızla beraber serinlemek için yazın bu kavurucu sıcağında denize geliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber toplanıp, bizim en sevdiğimiz etkinliklerden birisi de bu. Boş zamanlarımızda denize girmekten hoşlanıyoruz. Hava çok sıcak. Hatta ben şu an röportajlarken bile ayaklarım yanıyor. O derecede sıcak, burada zor duruyorum" diye konuştu.

İstanbul'da sıcak hava etkili oldu / Anadolu Ajansı

"BENCE BUGÜN GERÇEKTEN ÇOK SICAK"

İstanbul'a tatile geldiğini söyleyen Angelina Branda, "Hava biraz bunaltıcı. Bazen serinlemek için gölgeye ihtiyaç duyuyoruz. Ben şu anda iyiyim çünkü geldiğim yer olan Arjantin'de de hava çok sıcak oluyor, bu yüzden bu sıcaklıklara oldukça alışığız. Ama yine de bugün biraz fazla gibi geliyor. Dün bugün kadar sıcak değildi. Öğleden sonra hava gerçekten çok bunaltıcı oluyor. Bu yüzden bol bol su içmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca gölgede kalmaya çalışacağım" dedi.

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