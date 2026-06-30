Gaziantep’te soğuk baklavanın rakibi olarak gösterilen soğuk kadayıf, büyük ilgi görüyor. Yaz aylarında hafif lezzeti ile tercih edilen, çikolata, portakal, yaban mersini, frambuaz ve çilek aromalarıyla süslenen soğuk kadayıfın kilosu 800-1000 TL arasında satılıyor.

Tatlıları ile meşhur Gaziantep’te geleneksel lezzetlere yenileri eklenmeye devam ediyor. Son yıllarda büyük ilgi gören soğuk baklavanın ardından bu kez de "soğuk kadayıf" ilgi topladı.

Kilosu 800 TL! Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te var

ÖZEL YÖNTEMLE HAZIRLANIYOR

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olmasıyla bilinen soğuk kadayıfta, geleneksel tel kadayıf özel yöntemlerle hazırlanırken klasik şerbet yerine süt bazlı hafif bir karışım kullanılıyor. Tatlının üzeri ise bol Antep fıstığı, çikolata, portakal, yaban mersini, frambuaz ve çilek aromalarıyla süslenerek hem görsel hem de lezzet açısından zengin bir sunum oluşturuluyor.

Kilosu 800 TL! Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te var

“DENEYEN HERKES MEMNUN”

Gaziantepli kadayıf ustası 32 yaşındaki Mehmet Taşçı, yeni lezzet hakkında şöyle konuştu:

Soğuk baklava zaten var, yıllardır var. Yaz aylarının vazgeçilmezi oldu. Ben de kendim soğuk kadayıf ürettim. Hatta bana göre soğuk baklavadan daha güzel oldu. Şu an çok yoğun talep görüyor. Yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biri olmaya başladı. Bu sene havalar çok sıcak olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Aslında uzun süredir bunun üzerinde çalışıyordum. Soğuk kadayıfı geliştirdik, denedik, uğraştık ve sonunda ortaya çıkardık. Deneyen herkes de çok memnun kaldı.

Kilosu 800 TL! Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te var

PORTAKAL, ÇİKOLATA, FISTIK...

Ürettikleri soğuk kadayıfın Gaziantep'in yanı sıra bölgede de ilk olduğunu vurgulayan Taşçı, vatandaşların talebine yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Ürünümüzün meyveli çeşitleri de var. Portakallı, çilekli, frambuazlı, yaban mersinli, fıstıklı, çikolatalı ve daha birçok çeşidimiz bulunuyor. Bazı ham maddelerini şehir dışından getiriyorum. Hatta Gaziantep'te bile bulunmayan malzemeler kullanıyorum. Şu an bu ürünün tüm detaylarını benden başka kimsenin bildiğini sanmıyorum. Özellikle kullandığımız bazı ham maddeler bu bölgede yok. Ürünlerimizin üzerinde çikolata var, içinde de özel çikolata sosu bulunuyor. Özellikle gençler meyveli çeşitleri çok tercih ediyor. Fıstıklı ürünümüz ise vazgeçilmezimiz. Hatta fıstıklı çeşidimize gelen talebe neredeyse yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

“KİLOGRAMI 800 LİRADAN BAŞLIYOR”

Taşçı, fiyatlar hakkında şunları söyledi:

Yeni açıldığımız için fiyatlarımızı oldukça makul tuttuk. Kilogram fiyatlarımız 800 liradan başlıyor. Ürüne göre 900 ve bin TL arasında değişiyor. Müşterilerimiz çok memnun. Şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık. Gaziantep'te soğuk kadayıfı henüz çok fazla kişi bilmiyor. Tesadüfen dükkanımıza gelen vatandaşlar önce bir porsiyon tadıyor, ardından beğenip paket yaptırarak evlerine götürüyor.

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