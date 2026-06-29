Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sarı kırmızılıların hücum hattı için uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü.

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SENELİK 4 MİLYON AVRO ALACAK

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, 22 yaşındaki golcüyle prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği transferde, Jhon Duran'ın yıllık 4 milyon avro maaş alacağı belirtildi.

Jhon Duran

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Haberde, oyuncunun 1 yıllığına bedelsiz kiralanacağı ve Galatasaray'ın transferi temmuz ayının ilk haftasında resmen açıklamasının beklendiği aktarıldı. Icardi'nin takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak Jhon Duran transferinin gerçekleşeceğini ifade edildi. Özbek yönetiminin yeni sezonun ilk transferi olarak Kolombiyalı futbolcuyu duyurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BONSERVİSİ AL NASSR'DA

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelen Kolombiyalı golcü, sarı lacivertlilerde çıktığı 51 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. Jhon Duran, özellikle Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırmıştı. Bonservisi Al Nassr'da bulunan Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan’da yıllık 20 milyon avronun üzerinde maaş kazanıyor.

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