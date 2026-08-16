Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, son dönemdeki fiyat dalgalanmaları ile tartışmaların odak noktası oldu. Yatırım araçları arasındaki güvenilirliği tartışma konusu olan altına ilişkin, 'spekülatif araç mı' sorusu gündeme geldi. Altın fiyatlarının gelgitli tablosu kazanan ve kaybeden dengesini de sürekli değiştirirken, uzman isimler piyasalardaki son durumu, ABD kamuoyunda Trump ailesinin yatırımlarına dair tartışmaları ve altının geleceğini değerlendirdi.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar 'kazanan kim, kaybeden kim' sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Bir yıldır rekor yükselişlerle anılan altın son aylarda ciddi bir değer kaybetti. 'Sarı metal'in her sert dalgalanmasında bir taraf kaybederken bir taraf kazanıyor.

Uzman isimler jeopolitik gelişmeler ve piyasalardaki son durumun ışığında altının geleceğini ve olası hareketlenmeleri değerlendirdi.

Altında kazanan kim, kaybeden kim? Fiyatlardaki dalgalanma ve Trump ailesinin yatırımları

"MANİPÜLATİF TARLAYA DÖNDÜ" KAZANAN KİM?

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan, ekonomist Muhammet Bayram, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle piyasaların manipülatif bir tarlaya döndüğünü öne sürerek, "Petrol inişli çıkışlı, gümüş inişli çıkışlı, petrolle beraber diğer emtialar inişli çıkışlı. Tüm dünyada küçük yatırımcı yani halk kaybediyor. Büyük yatırımcılar yani balinalar kazanıyor. Burada direnme gücü kimin fazlaysa o kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Altının 8300'lere kadar geldiğini gördük. Sonra Hürmüz Boğazı kriziyle beraber altın tekrar 6.000'nin altına indi. Hatta 5500'lere kadar çıktı" hatırlatmasında bulunan Bayram, "Bakın 5500'lere indiğinde tekrar altın yükseleceğinden bahsetmiştik ve altın 5500 seviyesinden 6500 lira kadar yükseldi. Peki burada 5500 seviyesine indikten sonra dayanamayıp satan altın yatırımcısı ne oldu? Kaybetti" şeklinde konuştu.

Altında kazanan kim, kaybeden kim? Fiyatlardaki dalgalanma ve Trump ailesinin yatırımları

TRUMP AİLESİNİN YATIRIMLARI MI PİYASAYI BELİRLİYO?

Aynı süreçte altın alım satımında 'kim kazandı' sorusunu cevaplayan uzman isim, "Donald Trump ve ailesine yönelik ABD kamuoyunda devam eden 'piyasa manipülasyonu' tartışmalarına dikkat çeken Bayram "Oradan geriden toplayanlar. Şimdi bunlar kim topluyor? Yakın zamanda bir kongre üyesinin Trump'a yönelik bir suçlaması var. Bu suçlamasında Trump'ın aile şirketlerinin buradaki değerlemelerin ne olduğunu veya nelere yatırım yaptığına ilişkin açıklanması istendi. Evet, şirket bir açıklama yaptı ama kısmen de petrol şirketleri olsa bile altın yatırımı, emtia yatırımı başka kişiler üzerine yapılabileceği için çok da takip edilebilir değil" sözlerine yer verdi.

Bu yılın altın fiyatları açısından tahmin edilemez bir yıl olduğunu dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Böyle yıllar zaman yaşanabilir. O yüzden yatırımcının sakin kalmasında, bu durumlarda çok çok önemli" diye konuştu.

Altında kazanan kim, kaybeden kim? Fiyatlardaki dalgalanma ve Trump ailesinin yatırımları

ALTIN NORMAL ŞARTLARDA NE KADAR OLMALIYDI?

Altın fiyatları için şu anda yönün tamamen Fed'in faiz kararlarına dönük olduğunu ifade eden Muhammet Bayram, "Altının değeri yükselmeliydi ama tam tersi işledi. Neden? Faizler arttı" dedi.

Altında kazanan kim, kaybeden kim? Fiyatlardaki dalgalanma ve Trump ailesinin yatırımları

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SAVAŞ ZAMANI ÖNCESİ DÖNEME DÖNÜLDÜ

Fiyatların ABD-İran Savaşı'ndan önceki döneme döndüğünü ifade eden Şirin Sarı, "Bir 5-6 dolarlık farklılıklar var. Bu 7080 dolarlık bant aslında savaş sırasında hep şunu konuştuk. İşte enflasyon yükseliyor. Petrol yükseldiğinden dolayı enflasyon yükselebilir. Bu sefer savaş bitince ve hürümüz açılınca sağlıklı bir şekilde petrol fiyatları da aşağıya gelince enflasyonist baskı azalmaya başladı. Bu sefer şunu konuşuyoruz. Tamam Fed faizi arttıracak ama belki de arttırmayabilir. İşte o zaman da bu altın fiyatlarını aslında yukarı iten neden" ifadelerini kullandı.

Altında kazanan kim, kaybeden kim? Fiyatlardaki dalgalanma ve Trump ailesinin yatırımları

ALTININ İSTİKRARI BİLEREK Mİ BOZULUYOR?

Altının en değerli metal olduğunun altını çizen Bayram, "Altının fiyatı hiçbir zaman düşmez ama yatay bir seviyede 2-3 yıl kalabilir. Nitekim kaldı. Burada Hürmüz boğazın son bulmasıyla beraber artık altın Fed'in faiz indirip indirmemesine göre şekillenecek" sözlerine yer verdi.

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