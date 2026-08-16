Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Aliye Zorlu, yetiştirdiği su kabaklarını ve atık malzemeleri el emeği ürünlere dönüştürüyor. Zorlu, hem evini kendi yaptığı dekoratif eşyalarla süslüyor hem de hobi olarak başladığı uğraşından gelir elde ediyor.

Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Orhaneli’nin kırsal Deliballılar Mahallesi’nde doğup büyüyen 58 yaşındaki Zorlu, bir süre nakış öğretmenliği yaptı. Daha sonra okul öncesi öğretmenliği eğitimi alan Zorlu, 23 yıllık anaokulu öğretmenliğinin ardından emekli oldu. Emeklilik sonrası kendisine yeni bir uğraş arayan Zorlu, su kabağı yetiştirmeye başladı.

Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek lamba, süs eşyası ve sunum ürünleri hazırlayan Zorlu, çevresinden topladığı geri dönüşüm malzemelerini de değerlendiriyor.

Örgü sepet, ipek kozasından tepsi, gelin çiçeği ve sunum tabağı gibi farklı ürünler yapan Zorlu, eserlerini satarak hobisini kazanca dönüştürüyor.

Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Eski eşyalara özel bir ilgisi olduğunu anlatan Zorlu, evini de geçmişten izler taşıyan eşyalarla donattığını belirtti. Zorlu, "Burası çok eski bir ev ve evimde her şey eskidir. Ben yenileri verip eskileri almayı çok seviyorum. Eskilerin yaşanmışlıkları var" dedi.

Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Çöpe atılmak üzere olan eşyaları yeniden değerlendirdiğini söyleyen Zorlu, bir örtünün oyasını kolyeye dönüştürdüğünü belirterek, "Çöpe atılıp gidecekti ama şimdi kolye olarak beni süslüyor, güzelleştiriyor. Beni mutlu ediyor. Yaşanmışlıkları var" ifadelerini kullandı.

Su kabaklarını işlerken desenleri çoğunlukla doğaçlama oluşturduğunu anlatan Zorlu, bazı çalışmaların uzun zaman aldığını söyledi.

Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Bu alandaki eğitimini bir kursa giderek aldığını ve zamanla kendisini geliştirdiğini belirten Zorlu, yaptığı işi severek sürdürdüğünü ifade etti.

"Severek yaptığım için onlar bana zor gelmiyor. Hobi artık bir iş gibi oldu. Aynı zamanda ben bundan para da kazanıyorum yavaş yavaş. Seviyorum, sevdiğim için bu işteyim" diyen Zorlu, unutulmaya yüz tutan el emeği kültürünü yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Emniyette beklenen karar çıktı! Terfi ve atamalar tamamlandı
Emniyette beklenen karar çıktı! Terfi ve atamalar tamamlandı
Kaydet
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.