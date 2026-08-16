Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi

Bu alandaki eğitimini bir kursa giderek aldığını ve zamanla kendisini geliştirdiğini belirten Zorlu, yaptığı işi severek sürdürdüğünü ifade etti.

"Severek yaptığım için onlar bana zor gelmiyor. Hobi artık bir iş gibi oldu. Aynı zamanda ben bundan para da kazanıyorum yavaş yavaş. Seviyorum, sevdiğim için bu işteyim" diyen Zorlu, unutulmaya yüz tutan el emeği kültürünü yaşatmaya çalıştığını ifade etti.