Çöpe giden atıklardan bile yapıyor! Emekli oldu, hobisini kazanca çevirdi
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Aliye Zorlu, yetiştirdiği su kabaklarını ve atık malzemeleri el emeği ürünlere dönüştürüyor. Zorlu, hem evini kendi yaptığı dekoratif eşyalarla süslüyor hem de hobi olarak başladığı uğraşından gelir elde ediyor.
Orhaneli’nin kırsal Deliballılar Mahallesi’nde doğup büyüyen 58 yaşındaki Zorlu, bir süre nakış öğretmenliği yaptı. Daha sonra okul öncesi öğretmenliği eğitimi alan Zorlu, 23 yıllık anaokulu öğretmenliğinin ardından emekli oldu. Emeklilik sonrası kendisine yeni bir uğraş arayan Zorlu, su kabağı yetiştirmeye başladı.
Yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek lamba, süs eşyası ve sunum ürünleri hazırlayan Zorlu, çevresinden topladığı geri dönüşüm malzemelerini de değerlendiriyor.
Örgü sepet, ipek kozasından tepsi, gelin çiçeği ve sunum tabağı gibi farklı ürünler yapan Zorlu, eserlerini satarak hobisini kazanca dönüştürüyor.
Eski eşyalara özel bir ilgisi olduğunu anlatan Zorlu, evini de geçmişten izler taşıyan eşyalarla donattığını belirtti. Zorlu, "Burası çok eski bir ev ve evimde her şey eskidir. Ben yenileri verip eskileri almayı çok seviyorum. Eskilerin yaşanmışlıkları var" dedi.
Çöpe atılmak üzere olan eşyaları yeniden değerlendirdiğini söyleyen Zorlu, bir örtünün oyasını kolyeye dönüştürdüğünü belirterek, "Çöpe atılıp gidecekti ama şimdi kolye olarak beni süslüyor, güzelleştiriyor. Beni mutlu ediyor. Yaşanmışlıkları var" ifadelerini kullandı.
Su kabaklarını işlerken desenleri çoğunlukla doğaçlama oluşturduğunu anlatan Zorlu, bazı çalışmaların uzun zaman aldığını söyledi.
Bu alandaki eğitimini bir kursa giderek aldığını ve zamanla kendisini geliştirdiğini belirten Zorlu, yaptığı işi severek sürdürdüğünü ifade etti.
"Severek yaptığım için onlar bana zor gelmiyor. Hobi artık bir iş gibi oldu. Aynı zamanda ben bundan para da kazanıyorum yavaş yavaş. Seviyorum, sevdiğim için bu işteyim" diyen Zorlu, unutulmaya yüz tutan el emeği kültürünü yaşatmaya çalıştığını ifade etti.