18 yıldır faaliyette bulunan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle, 573 TV ve 215 radyo kanalı, yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarıldı. Başarılı aktarım sonrası açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Uzayda 1000'e yakın frekans geçişi eş zamanlı yönetildi. Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü. İzleyicilerimiz anten açılarını hiçbir şekilde değiştirmeden yayınları izlemeye devam edebilecekler. Milyonlarca hanede, vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türksat 3A uydusu üzerinden hizmet alan televizyon ve radyo kanallarının yayınları, yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarıldı.

Kesintisiz ve başarıyla tamamlanan uygulama sonrasında açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uzayda 1000'e yakın frekans geçişi eş zamanlı yönetildi. Yayıncılık standartlarımızı en üst seviyeye taşıyor, vatandaşlarımıza daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunuyoruz” dedi.

Bir gecede milyonlarca hanede kusursuz geçiş! Yayınların adresi değişti, 788 kanal yeni uydulara taşındı

DAHA KALİTELİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

18 yıldır faaliyette bulunan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle medya kuruluşlarının yayınlarının taşındığını ifade eden Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında önemli noktalara değindi. Yüzlerce frekansın eş zamanlı olarak yer değiştirdiği vurgulayan Uraloğlu, televizyon ve radyo kanallarının artık yeni nesil uydularla daha kaliteli ve daha yüksek teknolojiyle yayın yapacaklarını belirtti.

Bir gecede milyonlarca hanede kusursuz geçiş! Yayınların adresi değişti, 788 kanal yeni uydulara taşındı

"573 TV VE 215 RADYO KANALI TAŞINDI"

Uraloğlu, şunları söyledi:

Türksat 3A uydumuz 18 yıl boyunca yayıncılık sektörümüzün yükünü omuzladı. Gelişen teknoloji, yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar ve artan kapasite ihtiyaçlarımız doğrultusunda, medya kuruluşlarımızın yayınlarını filomuzun daha güçlü uydularına aktardık. 573 TV ve 215 radyo kanalı başarıyla yeni nesil uydulara taşındı. Dile kolay 573 televizyon ve 215 radyo kanalının taşınması demek, uzayda 1000'e yakın frekansın ve yayın parametresinin saniyeler içinde, eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi demektir. Uzayda 1000'e yakın frekans geçişi eş zamanlı yönetildi. Yayıncılık standartlarımızı en üst seviyeye taşıyor, vatandaşlarımıza daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunuyoruz. Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü.

“MİLYONLARCA HANEDE, KUSURSUZ GEÇİŞ”

Vatandaşlarımızın televizyon keyfinin bu süreçten en ufak bir şekilde etkilenmemesi en büyük önceliğimizdi. Yayın aktarımı yapılan yeni nesil uydularımız uzayda aynı yörünge açısında bulunduğu için izleyicilerimiz mevcut çanak antenlerini ve anten açılarını hiçbir şekilde değiştirmeden, sadece daha kaliteli görüntüyle yayınları izlemeye devam edebilecekler. Milyonlarca hanede, vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.

Bir gecede milyonlarca hanede kusursuz geçiş! Yayınların adresi değişti, 788 kanal yeni uydulara taşındı

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında yer alan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde milyonlarca kullanıcının hiçbir işlem yapmadan güncel yayınlara ulaştığını ifade eden Uraloğlu, Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla bölgenin en güçlü uydu operatörleri arasında yer aldığını belirtti.

Bir gecede milyonlarca hanede kusursuz geçiş! Yayınların adresi değişti, 788 kanal yeni uydulara taşındı

“SIRADA TÜRKSAT 7A VAR"

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ülke için mihenk taşı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye birçok alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da kendi teknolojisini geliştirebilen bir ülke haline geldi. Haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biriyiz. Türksat 6A ticari olarak çok geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Sırada Türksat 7A var. Türksat 7A'yı da yerli ve milli perspektifle hayata geçireceğiz” dedi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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