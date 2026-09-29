Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yapay zekada büyük sıçrama! Çin'de 700 milyon kişi kullanmaya başladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yapay zekada büyük sıçrama! Çin'de 700 milyon kişi kullanmaya başladı
Başlık ResmiYapay zekada büyük sıçrama! Çinde 700 milyon kişi kullanmaya başladı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Çin'de üretken yapay zeka kullananların sayısı Haziran 2026 itibarıyla 700 milyonu aştı. Kullanıcı sayısı yalnızca 6 ayda yaklaşık 100 milyon artarken, yapay zekanın kullanım oranı da yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Kaydet
|

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, üretken yapay zeka kullanıcılarının sayısı Haziran 2026 itibarıyla 700 milyonun üzerine çıktı.

6 AYDA 100 MİLYONLUK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

2025 sonunda 602 milyon olan yapay zeka kullanıcı sayısı, 6 ayda 100 milyona yakın artış kaydetti. Bu dönemde üretken yapay zeka teknolojilerinin penetrasyon oranı da yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Yapay zekada büyük sıçrama! Çinde 700 milyon kişi kullanmaya başladı
Başlık ResmiYapay zekada büyük sıçrama! Çinde 700 milyon kişi kullanmaya başladı

Yapay zeka sistemleri farklı kullanım senaryoları içinde en fazla sohbet aracı olarak ilgi gördü. Kullanıcıların yüzde 76'sı, sorularına cevap aramak için yapay zeka uygulamalarına başvurdu.

Öte yandan raporda, 100 bin grafik işlemci ünitesinden oluşan Çin'in ilk ulusal yapay zeka süper kümesinin bu dönemde kullanılmaya başlandığı, üretken yapay zekanın endüstriyel dönüşüme ve yenilenmeye güç vererek pek çok sektörü daha akıllı hale getirdiği aktarıldı.

Cisimleşmiş yapay zekanın da bu teknolojinin gelişiminde en aktif alanlardan biri olduğuna işaret edilen raporda, yapay zeka donanımlı robotların sanayi üretiminden cerrahi operasyonlara ve gündelik hayat hizmetlerine pek çok sektörde kullanıldığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kaplumbağayı görünce yaptıkları pes dedirtti! Sosyal medya ayağa kalktı, fenomene tepki yağıyor
DÜNYA

Kaplumbağayı görünce yaptıkları pes dedirtti! Sosyal medya ayağa kalktı, fenomene tepki yağıyor
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama
İŞTE O İSİMLER
İŞTE O İSİMLER
9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor!
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
İlk şikayet dilekçesini veren avukat tek tek anlattı
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'yu hedef alan çete yakalandı
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
"Onu da alacağız" dedi, tarih verdi
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
Kamp videolarıyla milyonluk kazanç
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
"YARDIM" DEDİLER, TERÖR ÇIKTI
DEAŞ'ın cezaevine uzanan para trafiği deşifre oldu
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
Koli bandıyla bağlanan iki kişiyi polis kurtardı
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
"ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı"
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
Eski belediye yöneticileri ve iş insanları gözaltında
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
Sonel’in Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
YUMURTAYA ZAM YAPILACAK MI?
YUMURTAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sektörden beklenen açıklama geldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 arttı
ABD'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 arttı
Kaydet
Beştepe'de kritik fon toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla görüştü
Beştepe'de kritik fon toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla görüştü
Kaydet
Efkan Ala’dan Özgür Özel’e yolsuzluk çıkışı: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin
Efkan Ala’dan Özgür Özel’e yolsuzluk çıkışı: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.