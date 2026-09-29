Yapay zekada büyük sıçrama! Çin'de 700 milyon kişi kullanmaya başladı

Çin'de üretken yapay zeka kullananların sayısı Haziran 2026 itibarıyla 700 milyonu aştı. Kullanıcı sayısı yalnızca 6 ayda yaklaşık 100 milyon artarken, yapay zekanın kullanım oranı da yüzde 50'nin üzerine çıktı.

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Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, üretken yapay zeka kullanıcılarının sayısı Haziran 2026 itibarıyla 700 milyonun üzerine çıktı.

6 AYDA 100 MİLYONLUK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

2025 sonunda 602 milyon olan yapay zeka kullanıcı sayısı, 6 ayda 100 milyona yakın artış kaydetti. Bu dönemde üretken yapay zeka teknolojilerinin penetrasyon oranı da yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Yapay zekada büyük sıçrama! Çinde 700 milyon kişi kullanmaya başladı

Yapay zeka sistemleri farklı kullanım senaryoları içinde en fazla sohbet aracı olarak ilgi gördü. Kullanıcıların yüzde 76'sı, sorularına cevap aramak için yapay zeka uygulamalarına başvurdu.

Öte yandan raporda, 100 bin grafik işlemci ünitesinden oluşan Çin'in ilk ulusal yapay zeka süper kümesinin bu dönemde kullanılmaya başlandığı, üretken yapay zekanın endüstriyel dönüşüme ve yenilenmeye güç vererek pek çok sektörü daha akıllı hale getirdiği aktarıldı.

Cisimleşmiş yapay zekanın da bu teknolojinin gelişiminde en aktif alanlardan biri olduğuna işaret edilen raporda, yapay zeka donanımlı robotların sanayi üretiminden cerrahi operasyonlara ve gündelik hayat hizmetlerine pek çok sektörde kullanıldığı belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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