Ukraynalı sosyal medya fenomeni ve kız arkadaşının, Umman’da tatil yaptığı sırada nesli tehlike altındaki bir kaplumbağanın kabuğuna oturduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Yeni yumurtadan çıkan kaplumbağa yavrularını aldıkları da öne sürülen çift hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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Ukraynalı sosyal medya fenomeni ve sporcu Vadym Oleynik ile Olena Kravchenko'nun Umman tatili sırasında çekilen görüntüleri gündem oldu. Ras al Hadd bölgesinde kaydedilen görüntülerde çiftin bir kaplumbağanın kabuğuna sırayla oturduğu görülürken, ikilinin yeni yumurtadan çıkan yavruları aldıkları iddiasıyla suçlandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medyada yayılan görüntüler, başta çevreciler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Olayı gündeme getirenler arasında İtalyan doğa koruma projesi Biologicamente de yer aldı. Projenin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kaplumbağanın kabuğuna oturulmasının "sömürü, kötü muamele ve istismar" olduğu savunuldu.

Kaplumbağayı görünce yaptıkları pes dedirtti! Sosyal medya ayağa kalktı, fenomene tepki yağıyor

ÇİFT HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Dailymail’in haberine göre, Umman Çevre Otoritesi de görüntülerin ardından harekete geçti. Yetkililer, çiftin davranışlarının yaban hayatını koruyan yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu belirterek hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Olayın ardından Oleynik ve Kravchenko'nun polis tarafından gözaltına alındığı iddiaları gündeme gelse de bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.

Kaplumbağayı görünce yaptıkları pes dedirtti! Sosyal medya ayağa kalktı, fenomene tepki yağıyor

Sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine özür dileyen fenomen, "Kuralları görmedim. Bir hata yaptım ve herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı. Kaplumbağaya zarar verme niyetinde olmadığını da öne sürdü.

Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Oleynik, kendisini dövüş sambosunda ‘spor ustası’ olarak tanımlıyor. Çiftin olay sonrasında da sosyal medya hesaplarından tatillerine ilişkin paylaşım yapmayı sürdürdüğü görüldü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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