Kağıthane’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrası bir evde 3 gün boyunca elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak darp edildiği öne sürülen 2 kişi polis operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Kağıthane’de öne sürülene göre, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), bir evde elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak 3 gün süresince darp edilerek işkence gördü. İhbar sonrasında eve operasyon yapan polis ekipleri, 2 kişiyi elleri ve ayakları bağlı, vücutlarının farklı yerlerinde darp izleri olduğu halde kurtardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, alıkonulan 2 kişi adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. İki kişinin polis tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 civarında Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan anlaşmazlık sebebiyle bir eve götürüldü. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün süresince evde alıkonuldu. Darp edilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin yüzlerinde ve vücutlarının farklı yerlerinde yaralar oluştu. Evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişinin olduğu ihbarı sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon yapan ekipler, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan 2 kişi tedavi edilmek amacıyla hastaneye sevk edilirken, evde bulunan Zeki A. (28) gözaltına alındı. Evde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer bulundu.

Kağıthane’de 3 gün süren işkence dehşeti: 2 kişi bağlı halde kurtarıldı

KURTARILMA ANLARI KAYDEDİLDİ

İki kişinin polis tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin ellerindeki ve ayaklarındaki koli bantları ile yüzlerindeki darp izleri görülürken, polis ekiplerinin eve girip 2 kişiyi kurtardığı anlar da yer aldı.

Polis ekipleri, olayın sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de yapılan operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ve alıkonulan 2 kişinin otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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