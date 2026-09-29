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Yaşam

Her biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor

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Afyonkarahisar'da sanayi sitesinde yer alan 40 dükkanda derin çatlaklar ve zemin çökmeleri meydana geldi. Çatlakların yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaştığını belirten esnaf, yetkililerden çözüm beklerken esnaflardan Fevzi Özdoğan "Dükkanlarımız çatladı, sıvayıp tamir ettirdik ama kısa süre sonra tekrar çatladı. Dükkanlar sürekli aşağıya doğru basıyor” diye konuştu.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde yaklaşık 40 dükkanda ciddi boyutta yapısal hasarlar meydana geldi. Dükkanların duvarlarında yarıklar oluşurken, zeminlerde ise aşağıya doğru çökme (basma) yaşandığı görüldü.

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Duvarlardaki çatlakların genişliği nedeniyle yan dükkanların içi de görülebilir hale gelirken, sanayi sitesindeki dükkan sahipleri ise endişe içinde.

Her biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor
Başlık ResmiHer biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor

“DÜKKANLAR AŞAĞIYA DOĞRU BASIYOR”

Sanayide döşemecilik işiyle uğraşan esnaflardan Fevzi Özdoğan, kendi imkanlarıyla yaptıkları tamiratların yetersiz kaldığını belirtti. Özdoğan, "Dükkanlarımız bu şekilde çatladı, biz sıvayıp tamir ettirdik ama kısa süre sonra tekrar çatladı. Bu durumu kooperatife bildirdik, yetkililere ilettik ve ilgileneceklerini söylediler. Dükkanlar sürekli aşağıya doğru basıyor. Zemin oturduğu ve kapılar sıkıştığı için kapıların alt kısımlarını kestirmek zorunda kaldık ama zemin yine aşağıya basmaya devam ediyor. Buraların bir an önce yapılmasını istiyoruz, yetkililerden acil yardım bekliyoruz" dedi.

Her biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor
Başlık ResmiHer biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor

“YER YER GÖÇÜKLER MEYDANA GELMEKTE”

Sanayi esnaflarından Ahmet Mazlum ise mağduriyetimizin giderilmesini istediklerini belirterek "Dükkanlarımızda yer yer göçükler meydana gelmektedir. Konuyu Sanayi Kooperatifi'ne bildirdik. Onlar da dilekçe yazarak Bolvadin Kaymakamlığı'na başvuruda bulundular” dedi.

Her biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor
Başlık ResmiHer biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor

40 dükkan sahibi ve çalışanlar, binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelenmesini talep ediyor.

Her biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor
Başlık ResmiHer biri gün gün çöküyor, 40 dükkanda korkutan görüntü! Sanayi sitesi esnafı diken üstünde, çatlaklar büyüyor
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar
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