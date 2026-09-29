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Dünya

Kuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahu'yu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu

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Kuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahu'yu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu
Başlık ResmiKuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahuyu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu

Kuzey Kore basını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik gerçekleştirilen protestoları "Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren katil canavar Netanyahu, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısında fena halde rezil oldu" ifadeleriyle gündeme taşıdı.

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Kuzey Kore hükümetinin resmi yayın organı olan Minju Choson gazetesi, ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik gerçekleştirilen protestoları gündeme taşıdı.

Kuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahuyu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu
Başlık ResmiKuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahuyu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu

"KATİL CANAVAR REZİL OLDU"

"Orta Doğu'nun katil canavarı BM sahnesinde rezil oldu" başlıklı haberde, "Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren katil canavar Netanyahu, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısında fena halde rezil oldu. Netanyahu konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında, onlarca temsilci protesto amacıyla salonu terk etti. Öte yandan, BM Genel Merkezi'nin dışında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu'nun Genel Kurul'a katılımını protesto ederek Filistinlilere desteklerini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahuyu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu
Başlık ResmiKuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahuyu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu

NETANYAHU BOŞ SALONA KONUŞMUŞTU

Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail’in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.

Kuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahuyu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu
Başlık ResmiKuzey Kore, boş salona konuşan Netanyahuyu manşete taşıdı: Katil canavar rezil oldu

Boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü. Ayrıca, Netanyahu New York'ta geniş çaplı gösterilerle halk tarafından protesto edilmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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