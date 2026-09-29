Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, partiye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi. Dosya, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği itirazıyla başlayan hukuki süreç kapsamında AYM'ye taşınmıştı.

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Yeni Parti'nin ismine ilişkin tartışmada gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilmişti. AYM Genel Kurulu, partinin isim ve rumuzuna yönelik başvuruyu 29 Eylül'de ele aldı. Mahkeme dosya hakkında nihai karar vermek yerine YENİ Parti'nin savunmasının alınmasına karar vererek partiye bir aylık süre tanıdı.

AYM'den Yeni Parti'ye 1 ay süre! İsim tartışmasında yeni gelişme

AYM'DEN YENİ PARTİ'YE SAVUNMA İÇİN 1 AY

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu görüştü.

Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması yönündeki talebi bu aşamada karara bağlamadı. Parti yönetimine savunmasını mahkemeye sunması için 1 aylık süre verildi.

Savunmanın sunulmasının ardından dosyanın yeniden Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun gündemine gelmesi bekleniyor.

AYM'den Yeni Parti'ye 1 ay süre! İsim tartışmasında yeni gelişme

SÜREÇ YENİLİK PARTİSİ'NİN İTİRAZIYLA BAŞLADI

İsim tartışması, Yenilik Partisi'nin iki siyasi partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyla başlamıştı. Başsavcılık, başvurunun ardından “iltibas”, yani isimlerin karıştırılmasına yol açabilecek benzerlik bulunduğu değerlendirmesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliğine gitmesi yönünde bildirimde bulunmuştu. Partiye bunun için 18 Eylül'e kadar süre verilmişti.

Yeni Parti'nin bu süre içerisinde isim değişikliğine gitmemesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti.

AYM'DEN HANGİ KARAR İSTENİYOR?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM'ye taşınan dosyada Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun “Kullanılamayacak parti adları ve işaretler” başlıklı 96'ncı maddesine aykırı olduğu iddiası bulunuyor.

Başvuruda, parti isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve bunların siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talep ediliyor.

YENİ PARTİ: “İSMİMİZİ KORUYORUZ”

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise süreç devam ederken yaptığı açıklamada isim benzerliği iddiasına katılmadıklarını belirterek, “Biz ismimizi koruyoruz” demişti.

Emre, Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin kamuoyu tarafından karıştırılmadığını savunmuş; AYM'nin aksi yönde karar vermesi halinde ise hukuki süreç doğrultusunda isim değişikliğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

NİHAİ KARAR DAHA SONRA VERİLECEK

AYM'nin son kararıyla birlikte Yeni Parti'nin ismine ilişkin dosyada henüz nihai bir hüküm verilmedi. Parti, bir aylık süre içerisinde savunmasını Yüksek Mahkeme'ye sunacak.

Savunmanın ardından AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun mevcut haliyle devam edip etmeyeceğine ilişkin talebi yeniden değerlendirecek.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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