İstanbul'un göbeğindeki okul duvarı sanal kumar reklamlarıyla doldu: Çocuklarımız tehlikede

İstanbul Şişli'de Nilüfer Hatun İlkokulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çevresindeki duvarlara yazılan sanal kumar reklamları tepki topladı. Çocukların her gün geçtiği güzergahlarda yer alan ve uzun süredir silinmediği belirtilen yasa dışı bahis içerikleri için mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, çocukların güvenliği açısından bu yazıların bir an önce temizlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

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İstanbul Şişli’de çocukların eğitim gördüğü Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu'nun çevresindeki duvarlar sanal kumar reklamlarının hedefi oldu. Duvarlara farklı yazı ve görsellerle yazılan reklamlar dikkat çekerken, bazı reklamların çocukların her gün kullandığı okul güzergahında ve okul duvarlarının hemen yanında bulunması tepki çekti. Bölgede bulunan Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çevresinde de benzer yazıların yer aldığı görüldü.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerinin özellikle gençleri ve çocukları internet üzerinden çeşitli vaatler, bonuslar ve dikkat çekici reklamlarla kendilerine çekmeye çalıştığı bilinirken, uzmanlar kumar davranışının kontrol edilemez hale gelmesinin ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Okul çevresinde bu tür içeriklerin bulunması ise çocukların ve gençlerin söz konusu reklamlara maruz kalması açısından mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İstanbulun göbeğindeki okul duvarı sanal kumar reklamlarıyla doldu: Çocuklarımız tehlikede

Röportaj verirken torununun da okulda olduğunu belirten ve bu nedenle duygulanan mahalle sakini Emel Koşer, okul duvarlarındaki yazıları görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Yazık günah çocuklarımıza. Anneanne olarak ben çok kötü oldum. Ben belediyeye kadar giderim." dedi.

"SANAL KUMARI ÇOK SEVİYOR MİLLET"

Mahalle sakini Mustafa Çam ise duvarların temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Temiz olması lazım. Mahallenin görüntüsünü bozuyor. Sanal kumarı çok seviyor millet. Ondan dolayı bunun kaldırılması lazım. Yazıların temizlenmesi lazım. Bu tarz şeylerin okullarda olmaması gerekiyor." diye konuştu.

İstanbulun göbeğindeki okul duvarı sanal kumar reklamlarıyla doldu: Çocuklarımız tehlikede

Kaan Agis ise reklamların uzun süredir okul çevresinde bulunduğunu belirterek, "Üç sene, dört senedir, görüyorum bu yazıları. Normal değil. Belediyenin uyarılması lazım. Uyarsalar büyük ihtimalle yaparlar. Çok tehlikeli bir durum." ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim gördüğü okulun çevresindeki duvarlarda sanal kumar reklamlarının bulunması dikkat çekerken, mahalle sakinleri yazıların bir an önce temizlenmesini ve okul çevresinde benzer reklamların yeniden yapılmasının önüne geçilmesini istedi. Öğrencilerin teneffüs sırasında okul bahçesinde oyun oynadığı anlar da havadan görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şişli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞişli

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