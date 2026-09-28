Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Antalya’da gemi batığından yaklaşık 2.100 yıllık sofra takımı çıktı. Batıktan aynı zamanda binlerce seramik eserin de çıkarıldığını duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk. Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu’nun üretim ustalığını ve Akdeniz’in ticaret geçmişini bugüne taşıyor.” dedi.

Kaydet
|

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında, 2025 yılında kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor. Deniz yüzeyinin 42–55 metre altında sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar binlerce eser çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin açıklamasında, “Akdeniz’in derinliklerinden 2.100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Başlık ResmiBatık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam

ANADOLU’NUN ÜRETİM USTALIĞI

Batıktan çıkarılan eserlerin dönemin üretim becerisini ve ticaret hayatını ortaya koyduğunu belirten Ersoy, “Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu’nun üretim ustalığını ve Akdeniz’in ticaret geçmişini bugüne taşıyor.” dedi.

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Başlık ResmiBatık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam

Ersoy, sualtı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibine ve mavi vatanın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Başlık ResmiBatık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam

BİR GEMİDE 122 FARKLI FORM

Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay’ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus’un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor. Toplam 122 farklı form ve boyuttaki seramik ürün, dönemin zengin sofra kültürünü yansıtıyor. Özellikle Roma’da talep gören bu ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor.

Batıkta, Ege’deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu.Farklı üretim merkezlerine işaret eden buluntular, geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Başlık ResmiBatık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam

ÇİÇERO’NUN DOSTU İÇİN SİPARİŞ ETTİĞİ KAPLAR

Arsuz seramiklerinin tarihî önemini artıran ayrıntılardan biri, Romalı hatip ve devlet adamı Çiçero’nun yazışmalarında da yer almaları. Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus’a yazdığı mektupta, onun için Rhosus’tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor.

Adrasan batığında bulunan seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, kazıyı antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da önemli kılıyor.

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Başlık ResmiBatık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam

2.100 YIL BOYUNCA KORUYAN KİL

Batıktaki tabak ve kaselerin günümüze iyi durumda ulaşmasının ardında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntem bulunuyor. Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu. Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu. Denizden çıkarılan tabak ve kaseler, dönemin işçiliğini ve biçim özelliklerini bugün de gözler önüne seriyor.

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Başlık ResmiBatık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam

ANTAKYA’DAN İTALYA’YA UZANAN TİCARETİN İZLERİ

Gemide bulunan Antakya kökenli MÖ 1. yüzyıl sikkeleri, batığın tarihlendirilmesine ışık tutuyor. Bulgular, geminin MÖ 1. yüzyılın ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağı içinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. Arsuz’dan yola çıktığı düşünülen geminin, muhtemelen Roma’ya doğru ilerlerken fırtına sırasında bir sığlığa çarparak battığı tahmin ediliyor. Adrasan açıklarındaki batıkta, sualtı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.

Batık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Başlık ResmiBatık gemiden lüks çeyiz çıkarıldı! 2.100 yıllık sofra takımı sapasağlam
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ | Antalya
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
VAN'DA SİLAHLI ÖĞRENCİ ALARMI
VAN'DA SİLAHLI ÖĞRENCİ ALARMI
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
8 aydır diken üstünde yaşıyorlar
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
Derin devlet taş koydu
ZAYIFLAMA İĞNESİNE DİKKAT!
ZAYIFLAMA İĞNESİNE DİKKAT!
Uzmanı uyarıyor: Asıl tehlike bırakınca ortaya çıkıyor
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
Altında yıl sonu için dikkat çeken tahmin!
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
Milli yıldızın maaşını Yıldırım duyurdu
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Ünlü şirketten açıklama var
ROTA İFŞA OLDU
ROTA İFŞA OLDU
ABD'nin F-35 parçaları Çin'in eline nasıl geçti?
OCAKTA KARAR ZAMANI
OCAKTA KARAR ZAMANI
İlkay Gündoğan için kritik viraj
1 ARALIK'A ERTELENDİ
1 ARALIK'A ERTELENDİ
Ev, arsa ve iş yeri satışında zorunlu olacak
SAKLADIĞI SIRLA İLGİLİ OLAY İDDİA
SAKLADIĞI SIRLA İLGİLİ OLAY İDDİA
Osman Sınav "Benimle mezara gidecek" demişti
MAHKEME ACIMADI
MAHKEME ACIMADI
Mesai saatinde yaptığı hatanın bedeli ağır oldu!
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
Türkiye, İtalya karşısında bir ilk için sahada
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
Maaş, araç ve ev için önemli kolaylıklar
FİLM GİBİ SOYGUN!
FİLM GİBİ SOYGUN!
Milyonları çalıp kasaya tencere tava koydu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Zayıflama iğnesiyle kilo verenler dikkat! Asıl tehlike bırakınca ortaya çıkıyor
Zayıflama iğnesiyle kilo verenler dikkat!
Kaydet
35 yıllık evde akılalmaz olay! 8 aydır diken üstünde yaşıyorlar, evin altından su fışkırıyor
35 yıllık evde akılalmaz olay! 8 aydır diken üstünde yaşıyorlar
Kaydet
Uluslar Ligi'nde 5-0'lık maça damga vurdu: Uzun saçlarıyla rakibi 9 kişi bıraktı
Uzun saçlarıyla rakibi 9 kişi bıraktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.